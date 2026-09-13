Son Mühür- İspanya La Liga'da Real Madrid-Rayo Vallecano maçını takip edenler Arda Güler'in oyuna girmesinin ardından sahada sergilenen futbol karşısında şaşkına uğramaktan kurtulamadı.

Son 18 dakikada Diomande'nin yerine oyuna giren Arda Güler, mükemmele yakın bir futbol sergilemesiyle bir anda İspanya futbolunun ana gündem maddelerinden biri olmayı başardı.

Bambaşka bir Madrid izledik...



Gazeteci Barış Dinçarslan,

İspanyol spor basının bugünkü gündemi Arda Güler'in yedek bırakılması. Tamamına yakını, "Böyle bir süperstar, böyle formdayken hangi kafayla yedek bırakılır?" diyerek Mourinho'yu eleştiriyor. Çünkü dün Arda girene kadar başka bir Real Madrid, girdikten sonra bambaşka bir Real Madrid izledik'' değerlendirmesinde bulundu.

''Mourinho'yu tanıyoruz, kötü bir insan. Para hesapları da yapar'' hatırlatmasında bulunan Dinçarslan,

''Neyine büyük para verdirdiğini bilmediğimiz Diomande'yi kullanmak için Arda'yı yedek bırakabilir. Bunun kokusunu alan İspanyollar hemen Arda için prese başlayıp, Mourinho'nun planlarını bozmaya çalışıyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Arda elbette harika bir oyuncu...



Rayo Vallecano maço sonrası basın mensuplarının Arda Güler'le ilgili sorularıyla karşılaşan Mourinho,

''Arda'nın çok oynadığını düşünüyorum ve sahada olduğunda kendini gösteriyor. Kesinlikle söyleyebilirim ki bugün Diomande ilk 11'de başlamasaydı soru şu olurdu: 'Neden Dioamande oynamadı?' ya da 'Dioamande ne zaman oynayacak?' Denirdi.

Ve bence sorular maçtan maça tekrarlanacak: 'Neden bu oynadı? Neden diğeri oynamadı?' Çünkü Arda elbette harika bir oyuncu.

Kadro çok güçlü, ancak doğrudan sorunuza dönecek olursak: Arda gerçekten harika, son derece yüksek bir kaliteye sahip, takımın performansı üzerinde olumlu bir etki bırakıyor ve bugün oyuna girdiğinde oyunun istikrarında bir fark yarattı'' sözleriyle cevap verdi.