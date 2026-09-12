Son Mühür/Hüseyin Demir TFF 3.Lig 2.Grup’ta İzmir derbisinde Karşıyaka Spor Kulübü, evinde Altay Spor Kulübü’nü ağırladı. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanan müsabakada her iki takımın taraftarları yer aldı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar tribünleri doldururken siyah-beyazlı taraftarlar kale arkası tribününde yerini aldı.

Taraftarlar tribünde yerini aldı!

İzmir derbisi Ömer Faruk Sezgin ve Mehmet Onur Yıldız’ın golleriyle 1-1 berabere sona erdi. Yeşil-kırmızılılar, önümüzdeki hafta Bursa Yıldırım Spor Kulübü ile karşılaşacak. Altay ise Gemlik Sümerbey Futbol Spor A.Ş ile kozlarını paylaşacak.

Tuna Üzümcü oyundan atıldı!

Mücadelenin ilk 20 dakikası düşük tempolu oyunla hücumda kısır geçti. Karşıyaka’da 21.dakikada Veysel Ünal’ın uzaktan şutu direği çarparak outa çıktı. Yeşil-kırmızılılarda 26. ve 31.dakikada Ömer Faruk’un golü ofsayta takıldı. Maçın 35.dakikasından sonra oyunda sertlik ve agresiflik arttı. Altay Spor Kulübü’nün teknik direktörü Tuna Üzümcü, hakeme itirazdan dolayı oyundan atıldı. Maçın hakemi 4 dakika uzatma süresi verdi. İzmir derbisinin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

İzmir derbisinde 9 sarı kart

Maçın ikinci yarısına her iki takımda hızlı ve tempolu başladı. Karşıyaka, hücumda sağlı sollu yüklenirken Altay kendi yarı sahasına kapandı. Siyah-beyazlılar, hızlı hücumda Mehmet Onur Yıldız ile bariz gol pozisyonunu kaçırdı. Altay’da ikinci yarı oyuna giren Salih Oktay’ın sol kanattan geliştirdiği pozisyonu Mehmet Onur Yıldız, ayakucuyla vurdu ve toptan direkten dışarı çıktı. İzmir derbisine sarı kartlar damga vurdu. Hakem Can Cengiz, derbide toplam 9 sarı kart gösterdi.

Kaf-Kaf, Ömer Faruk Sezgin ile öne geçti!

Siyah-beyazlılarda Anıl Serhan Öztürk, sakatlanarak kenara geldi. Karşılaşmanın 70.dakikasında; Karşıyaka kornerde Ömer Faruk Sezgin’in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Karşıyaka tribünleri golden sonra coştu. Oyun disiplinden kopan siyah-beyazlılar, savunmada açık verdi.

Son sözü Altay söyledi!

Maçın 80.dakikasından sonra siyah-beyazlılar kontra ataklarla gol arayışına girdi. Altay, hızlı hücumda Mehmet Onur Yıldız ile skoru 1-1 eşitledi. Kaf-Kaf’ta ikinci yarı oyuna giren Mevlüt Can Kaynak’ın ortasını Eren Arda Şen değerlendiremedi. Maçın hakemi 6 dakika uzatma süresi verdi. İzmir derbisi 1-1 berabere sona erdi.

Altaylı futbolcular bayrak dikti!

Karşılaşmadan sonra saha içerisinde gergin anlar yaşandı. Altay Spor Kulübü'nün futbolcusu Arif Yanarlı, Altay bayrağı ile sahaya girdi. Yanarlı, bayrağı orta sahaya dikti. Karşıyaka'nın taraftarları ve yöneticileri bu duruma tepki göstererek sahaya indi. Başkan Yiğit Tusder ve kolluk kuvvetleri oyuncuya müdahale etti.

STADYUM: Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu

KARŞIYAKA: Tuğran Burak Tuğ, Mahmut Şat, Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan, Hıdır Aytekin, Erhan Öztürk, Ömer Faruk Sezgin, Gökdeniz Tandoğan, Veysel Ünal, Berat Şahin

TEKNİK DİREKTÖR: Burhanettin Basatemür

ALTAY: Ulaş Hasan Özçelik, İbrahim Kıravi, Mert Yıldırım, Nurullah Efe Kocatürk, Anıl Serhan Öztürk Mehmet Onur Yıldız, Ahmet Yakup Çoban, Osman Utkan Gülalan, Ali Kızılkuyu, Arif Yanarlı, Oktay Özdede

TEKNİK DİREKTÖR: Tuna Üzümcü

HAKEM: Can Cengiz, Mete Topçu, Muhammet Metin Taş

SARI KART: Hıdır Aytekin, Berat Şahin, Mehmet Onur Yıldız, Arif Yanarlı, Oktay Özdede, Nurullah Efe Kocatürk, Osman Utkan Gülalan, Caner Baycan, Kemal Şen

GOL: Ömer Faruk Sezgin(70.dk), Mehmet Onur Yıldız (82.dk)