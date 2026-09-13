Son Mühür- İzmir'in Türk futboluna en büyük armağanlarından biri olan Metin Oktay, efsanesi olduğu Galatasaray formasıyla zihinlere kazınan onlarca golüyle hatırlanmaya devam ediyor.

1960'lı yıllarda birlikte rol aldığı Ajda Pekkan'a söylediği, ''Galatasaray senden daha vefalı'' sözleriyle tarihteki yerini alan Metin Oktay'ı 35.ölüm yıldönümünde sevenleri kabri başında unutmadı.

Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Mehmet Cibara, genel sekreter Can Natan, yöneticiler Eray Yazgan ve Ömer Sarıgül, Metin Oktay'ın ailesi ile sevenleri katıldı.

Mekanı Cennet olsun...



"Metin Oktay, Galatasaray Kulübüne ve milli takıma, Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş çok değerli bir oyuncumuz. Sevgili Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümü için kabri başındaydık'' diyen Dursun Özbek,

''Onu ziyaret ettik. Ona dualarımızı gönderdik.

Gerçekten tam bir Galatasaraylı. Duruşuyla, futboluyla ve değerleriyle Galatasaray'ı tamamen özümsemiş çok önemli ve örnek bir futbolcumuzdu. Kendisine rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Örnek alınacak bir kişiliği vardı. Önceden Galatasaraylı futbolcular, Galatasaray Lisesi'ne gelirdi. Ben de lisede okurken onu seyretme fırsatını bulmuş birisiyim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." diye konuştu.