Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarına devam ederken mesleki deneyim kazanmalarına ve çalışma hayatına hazırlanmalarına olanak tanımaktadır. Öğrenciler tarafından yakından takip edilen programın yeni dönem başvuru tarihleri, kontenjanları, başvuru ekranı ve ödenecek günlük harçlık tutarları arama motorlarında araştırılmaya devam etmektedir.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Genel kampüs içi ve dönemsel program başvuruları, genellikle üniversitelerin akademik takvimlerinin başlangıç dönemlerinde, ağırlıklı olarak Ekim ve Kasım aylarında duyurulmaktadır. Güncel başvuru tarihleri ve ilanlar, İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr) internet adresi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmî iletişim kanalları üzerinden ilan edilecektir. Adayların başvurularını yine e-Şube sistemi üzerinden gerçekleştirmesi gerekmektedir.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa, devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde örgün eğitim alan aktif öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarında kayıtlı olan veya kaydını dondurarak pasif duruma geçen öğrenciler bu destekten faydalanamamaktadır.

2027 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK HARÇLIK ÖDEMESİ NE KADAR?

Program katılımcılarına, görev aldıkları her bir gün için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda cep harçlığı ödenmektedir. 2026 yılı için günlük 1.375 TL olarak uygulanan harçlık ödemesinin 2027 yılı yeni dönem tutarı henüz açıklanmamıştır. Güncel ücretlerin başvuru kılavuzu ve yeni takvim ile birlikte netleşmesi beklenmektedir.

BAŞVURU VE KATILIM ŞARTLARI NELER?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında değerlendirilecek adayların, kurum tarafından belirlenen aşağıdaki katılım şartlarını eksiksiz şekilde taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

Yaşlılık veya malullük aylığı almamak, Kademeli emeklilik çıkacak mı, 1999 ve 2000 sonrası için son durum ne? İçeriği Görüntüle

Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar, yüklenicinin veya bağlı kuruluşlarının çalışanı olmamak,

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi kapsamında sigortalı bildirilmemiş olmak,

Hane gelir şartını sağlamak,

İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının halihazırda yararlanıcısı olmamak,

Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (Açık veya uzaktan öğretim olmamak, kaydını dondurmamış olmak).