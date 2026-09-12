Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Ligi’nde büyük heyecan başladı. Sezonun ilk haftasında Göztepe Spor Kulübü; Bornova Altındağ Atatürk Spor Salonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor’u misafir etti. Göz-Göz, maçın bitimine 1 saniye kala Isaiah Washington’un üçlüğü ile sahadan 73-72’lik skorla galip ayrıldı.

“Nehir Berk ile Candost Volkan, Son Mühür’e konuştu”

Mücadelenin ardından Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Nehir Berk ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor’un başantrenörü Candost Volkan, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Gazetemize konuşan deneyimli antrenörler, sezonun ilk haftasını değerlendirirken hedeflerini açıkladı.

“Hücum ribaundlarında sorun yaşıyoruz”

Hücum ribaundlarında önemli sorunlar yaşadığını belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor takımının başantrenörü Candost Volkan, “Öncelikle hazırlık dönemimiz verimli geçti… Takım kimliğimiz adına güzel bir kamp dönemi oldu. Açıkçası; sert savunma yapan, açık sahayı tempolu oynayan bir takım kurduk. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Göztepe maçında, zor bir deplasmanda rakibimizi 73 sayıda tutmamız, çok önemliydi. Hücum ribaundlarında çok büyük problem yaşıyoruz. Hazırlık döneminde bununla ilgili bazı sorunlar vardı. Hücum ribaundu kaynaklı sayılar çok canımızı yaktı” diye konuştu.

“Zor bir deplasmanda iyi mücadele ettik”

Göztepe gibi zorlu bir deplasmanda iyi mücadele ettiklerini söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor takımının başantrenörü Candost Volkan, “Genel olarak takımın savunmasından ve sahaya koyduğu karakterden ilk maç olmasından dolayı memnunuz. Gönül isterdi ki; son topu daha iyi savunalım. Böyle zorlu bir deplasmanda iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Yolumuz açık, önümüzde çok maç var. Her geçen hafta daha iyiye giderek üzerine koyarak sezon sonunda ligi çok iyi yerde bitirerek hedeflerimize ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Maalesef son topta kaybettik”

Candost Volkan, “Ligin ilk haftasındayız… Jefferson tabi takıma önemli katkı verdi. Takımda özellikle kritik anlarda sorumluluk alarak inisiyatif aldı. Genel olarak baktığımızda 12 tane değerli oyuncumuz var. Her birinden her maçta farklı katkı alabilecek potansiyelimiz var. Bugün Jefferson önderliğinde maçın sonunda iyi bir noktaya geldik. Diğer günlerde diğer oyuncularımızda ön plana çıkacaktır. Önemli olan takım olarak kazanacağız ve kaybedeceğiz. Bugün iyi mücadele etsek de maalesef son topta kaybettik” ifadelerini kullandı.

“Kendi hedeflerimize odaklandık”

Sezon sonunda hedeflerine ulaşmak istediklerini söyleyen deneyimli başantrenör Candost Volkan, “TBL çok kaliteli bir lig ve büyük organizasyon olduğunu düşünüyorum. Yatırım yapan bir çok takım var. Uzun bir sezon. Önümüzde çok maç var. Hedeflerimiz var. Kendi hedeflerimize odaklandık. Umarım sezon sonunda hedeflerimize ulaşırız” dedi.

“Her gün çalışarak daha iyi olacağız”

Her gün çalışarak daha iyi olacaklarını belirten Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Nehir Berk, “Büyük hedeflerle bu sezon yola çıktık. Bugünde ligin iyi takımlarından biriyle oynadık. Güzel bir maç oldu. Günün sonunda buradan kazanarak ayrıldığımız için mutluyuz… Her gün çalışarak daha iyi olacağız” diye konuştu.

“Her maçı kazanmak istiyoruz”

Her maçı kazanmak istediklerini söyleyen Nehir Berk, “Isaiah Washington, uzun analizlerle bu ligde parlayacağını bildiğimiz için aldığımız bir oyuncuydu. Bizi hiçbir zaman yanıltmadı. Maçın sonunda skoru üstelenmeyi başardı. Biz çok iyi bir takımız… Takımımızda her oyuncu çok değerli. Bugün Washington daha iyi oynadı. Her maç iyi oynayarak bütün maçları kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Maçın kırılma anı: Berke Atar’ın bloğu”

Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Nehir Berk, “Maçın içerisinde birçok kırılma anı oldu. Isaih Washington’ın üçlüğünü saymazsak eğer Berke Atar’ın bloğu kırılma anı diyebilirim” dedi.

“Ormanspor maçına hazırlanacağız”

Deneyimli antrenör Nehir Berk, “OGM Ormanspor’da ligin en iyi takımlarından biri. Lig’de çok kaliteli takımlar var. Ankara temsilcisi de güçlü takımlar arasında yer alıyor. Bugün dinleneceğiz. Yarından itibaren çalışmalara başlayacağız. Oradan kazanarak İzmir’e dönmeyi hedefliyoruz” dedi