8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan ve EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilik düzenlemesine çevrilmiş durumda. Emeklilikte Adalet Derneği'nin (EMADDER) hazırladığı taslak modeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmasının ardından, yeni bir yasal düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı ve torba yasa gündeminde kademeli emekliliğin yer alıp almadığı arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, TORBA YASADA VE MECLİS GÜNDEMİNDE VAR MI?

8 Eylül 1999 sonrasında ilk kez sigortalı olan çalışanları kapsayan kademeli emeklilik konusunda henüz yasalaşmış resmi bir düzenleme veya yürürlüğe giren bir kanun bulunmamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, mevcut sosyal güvenlik sisteminde yeni bir yaş indirimi ya da erken emeklilik esnetmesinin gündemde olmadığı belirtilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyonlarında muhalefet milletvekilleri tarafından sunulan çeşitli kanun teklifleri ve soru önergeleri yer alsa da, Meclis gündemindeki resmi torba yasa paketlerinde hükümet tarafından hazırlanmış bir kademeli emeklilik taslağı yer almamaktadır.

EMADDER KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU VE YAŞ ŞARTLARI NELER?

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) tarafından bakanlığa iletilen öneri modelinde, sigorta başlangıç yılına göre emeklilik yaşının ve prim gün sayısının kademeli olarak artırılması talep edilmektedir. Modelde başlangıç yılından itibaren her yıl için emeklilik yaşının 1 yıl, prim şartının ise 75 gün artırılması öngörülmektedir.

Bakanlığa sunulan taslak kademeli emeklilik tablosu şu şekildedir:

1999 - 2000 girişi: Kadın 43 yaş, Erkek 45 yaş – 6.400 prim günü

2001 girişi: Kadın 44 yaş, Erkek 46 yaş – 6.475 prim günü Gıda enflasyonunda alarm: Türkiye, iç savaştaki ülkeleri bile geride bıraktı! İçeriği Görüntüle

2002 girişi: Kadın 45 yaş, Erkek 47 yaş – 6.550 prim günü

2003 girişi: Kadın 46 yaş, Erkek 48 yaş – 6.625 prim günü

2004 girişi: Kadın 47 yaş, Erkek 49 yaş – 6.700 prim günü

2005 girişi: Kadın 48 yaş, Erkek 50 yaş – 6.775 prim günü

2006 girişi: Kadın 49 yaş, Erkek 51 yaş – 6.850 prim günü

2007 girişi: Kadın 50 yaş, Erkek 52 yaş – 6.925 prim günü

2008 girişi: Kadın 51 yaş, Erkek 53 yaş – 7.000 prim günü

1999 VE 2008 ARASI MEVCUT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Resmî kaynaklardan yeni bir kanun teklifi veya yasal düzenleme yürürlüğe girmediği sürece yürürlükteki mevzuat hükümleri geçerliliğini korumaktadır. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan SSK (4A) mensupları için uygulanan emeklilik koşulları şunlardır:

Kadınlar için: 58 yaş ve 7.000 prim günü (veya 25 yıl sigortalılık süresi ile 4.500 gün kısmi emeklilik),

Erkekler için: 60 yaş ve 7.000 prim günü (veya 25 yıl sigortalılık süresi ile 4.500 gün kısmi emeklilik).