Hüseyin Demir/ Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nde büyük heyecan başladı. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken TBL’de kalite ve rekabet artıyor. Sezonun ilk haftasında Göztepe Spor Kulübü, evinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nü misafir etti.

İzmir ekibi siftah yaptı!

Bornova Altındağ Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabakada Göztepeli taraftarlar ve basketbolseverler takımını yalnız bırakmadı.Göztepe, sahadan 73-72'lik skorla galip ayrıldı. İzmir temsilcisi önümüzdeki hafta Ankara deplasmanında OGM Ormanspor ile kozlarını paylaşacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor ise Ted Ankara Kolejliler’i ağırlayacak.

Göztepe hızlı başladı!

Göztepe; Eray Büyükcangaz, Emir Arda Sivas, Berke Atar, Jamari Traylor, Isaih Washington beşiyle başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor; Koray Çekici, Burak Gözeneli, Ikechukwu Mykal Nweke, Brandon Jefferson, Batın Tuna ile başladı. Göztepe’nin ilk beş sayısı Eray Büyükcangaz’dan geldi. Misafir takım, Jefferson ve Koray Çekici ile öne geçti 9-11. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, pota altında Nweke ile etkili olurken sarı-kırmızılılar, Washington ve Traylor ikili oyunlarıyla skor üretti.

İlk çeyrek: 20-20

İzmir temsilcisinde, tecrübeli oyuncu Eray Aydoğan’ın üçlüğüyle misafir takımın başantrenörü Candost Volkan molayı aldı. Mola dönüşünde Kahramanmaraş ekibinde antrenör Candost Volkan, yabancı oyunlarını dinlendirdi. Karşılaşmanın ilk çeyreği 20-20 eşitlikle sona erdi. İlk çeyreğe Eray Aydoğan 7 sayıyla damga vurdu.

Göz-Göz, ilk yarıyı önde bitirdi: 38-32

İkinci çeyrekte ev sahibi takım Rijad Aydın pota altında, Isaih Washington’ın ise dip üçlüğüyle başladı (25-20). Misafir takım savunmada baskılı oynamaya çalışsa da Göztepe’de oyun kurucu Washigton, iğne deliğinden geçerek çembere atak etti. Sarı-kırmızılılarda Ahmet Can Duran, boyalı alandan skor üretti (28-23). Üst üste çemberinde sayı yiyen Kahramanmaraş ekibinde başantrenör Candost Volkan mola aldı. Mola dönüşünde her iki takım geçiş hücumlarından skor üretti(32-25). Göztepe’de Emir Arda Sivas, savunmada topa baskı yaparken hücumda bire bir oyunlarda adam eksilterek skor buldu(36-29). Mücadelenin ilk yarısı Göztepe’nin üstünlüğüyle 38-32 sona erdi.

Göztepe, Washington ile vites yükseltti!

Maçın ikinci yarısına misafir takım savunmada baskılı başladı. Jefferson üçlükleriyle skor 42-44 oldu. Göztepe’de başantrenör Nehir Berk mola aldı. Mola dönüşünden sonra sarı-kırmızılılar, Rijad Aydın’ın sayısıyla 46-44 öne geçti. Candost Volkan mola aldı. İzmir temsilcisi Washigton ile skoru 48-44 yaptı. Sarı-kırmızılılarda Emir Arda Sivas ve Eray Büyükcangaz’ın oyuna dahil olmasıyla savunmadaki sertliği arttı. Maçın üçüncü çeyreği 51-51 sona erdi.

Final periyodu nefesleri kesti!

Karşılaşmanın final periyoduna hızlı ve tempolu başladı. Göztepe’de Washington, takımın skor yükünü taşıdı. Misafir takımda Jefferson üçlükleriyle can yaktı. Maçın son anları nefesleri keserken Göztepe, sahadan 73-72’lik skorla galip ayrıldı. Göztepe'de Isaiah Washington 18 sayı, 7 ribaund, 7 asistle maçın kahramanı oldu. İzmir temsilcisinde Eray Aydoğan 12 sayı, 3 asist, 1 ribaundla oynadı. Berke Atar 10 sayı, 8 ribaundla galibiyette önemli rolü oldu. Ahmet Can Duran ise 12 sayıyla mücadele etti. Kahramanmaraş Büyükşehir takımında Jefferson'ın 27 sayılık performansı galibiyete yeterli olmadı. Misafir takımda Nweke pota altındaki üstün oyunuyla 13 sayı attı.

Periyot sonuçları:

1.Periyot: 20-20

2.Periyot: 38-32

3.Periyot: 51-51

4.Periyot: 73-72