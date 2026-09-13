Son Mühür- Teniste sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık'ta nefesleri kesen finalde son gülen taraf Kazak Elena Rybakina oldu.

New York kentinin ev sahipliğine gerçekleştirilen turnuvanın tek kadınlar finalinde, son iki yılın şampiyonu ve dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile dünya klasmanında ikinci sırada yer alan Elena Rybakina karşı karşıya geldi.

Sabalenka hayal kırıklığı yaşadı...



ABD'li Serena Willams'ın ABD Açık'ta üç kez üst üste şampiyon olma rekoruna ortak olma hedefiyle yola çıkan Sabalenka zorlu mücadelede umduğu sonucu bulamadı.

2 saat 21 dakika süren maçta rakibini 6-4, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Rybakina, Avustralya Açık şampiyonluğuyla başladığı yılı ABD Açık zaferiyle kapadı.

27 yaşındaki Kazak sporcu, 2022 Wimbledon'la birlikte kariyerinin üçüncü grand slam şampiyonluğuna ulaştı.



Elena Rybakina sadece ABD Açık'ı kazanma başarısını göstermedi ayrıca rakibinin dünya 1 numara unvanını de elinde aldı.

Kazak sporcu, pazartesi günü açıklanacak WTA sıralamasında dünya klasmanının yeni 1 numarası olacak.

Kupa töreninde konuşan Rybakina, Sabalenka'ya karşı oynamanın çok zor olduğunu belirterek, "Bu turnuvaya gelirken böyle bir şey beklemiyordum. Sakatlıkla uğraşıyordum ama her şey benim adıma yolunda gitti. Kortta tereddüt ediyordum ve tüm toplara yetişmeye çalıştım. Bunlar benim için harika anılar." ifadelerini kullandı.