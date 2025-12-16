Son Mühür / Atakan Başpehlivan CHP İzmir eski il başkanı Şenol Aslanoğlu, İZBETON duruşmalarındaki yargılanma süreçleriyle ilgili detaylar paylaşarak, sürecin yanlış koşullarda işlediğinin altını çizdi ve hukuk sistemini eleştirdi.

Şenol Aslanoğlu: Herkesin sırtında ciddi bir yük var

Sürecin başladığı tarihten itibaren hiçbir şekilde delil karartmadığını vurgulayan ve herkesin sırtında ciddi bir yük olduğunu belirten Şenol Aslanoğlu: “İZBETON ile başlayan süreç kamuoyunun ilgisini çeken bir süreç, ben sürece öyle dahil olduğumu düşünüyorum. İnsanlara hala şunu anlatamadım ben İZBETON ile ilgili bir durumdan dolayı yargılanmıyorum.

Bu dönem boyunca belki kırk kere belki elli kere yurt dışına gittim. Ondan da bir iki ay önce yurt dışındaydım. Bir insan neden tutuklu yargılanır, kaçma şüphesi varsa olur. En çok bu durum canımı sıkıyordur. Dört yıl beklemişiz herhangi bir şeyi karartmamışız, dört yıl sonra mı karartacağız? Neyi bırakıp kaçacağım? Bu durumu o kadar komik bir hale getirdiler ki. Bütün bu yaşananlar, maalesef ciddi bir yük var herkesin sırtında ben hakimlere de bunu söyledim.” dedi.

“Askeri casusluk davası bile Şakran’da görülmedi”

Duruşmanın sistematiği ile ilgili ciddi eleştirilerde bulunan ve savcılığın ilk kez başsavcı vekili görevlendirdiğini aktaran ve böyle bir durumun daha önce hiç yaşanmadığını kaydeden Aslanoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bu yaşananların hepsine normal demek mümkün mü? 100-200 kişi alınmış bunların 99’u mahkemede tutuklanma talebiyle yargılanmış 60 tanesi tutuklanmış, 50 kişi serbest bırakan hakimler tensip ile tahliye verdiler diye iş mahkemesine sürülmüş.

Savcılık ilk kez bir başsavcı vekili görevlendirerek, duruşmayı takip ettirdi, bu ilk kez yaşanan bir durumdur. Böyle bir durumu görmek mümkün değildir. Şakran’da kaç tane dava gördünüz? Sadece FETÖ davası ve Rahip Brunson Davası görüldü Şakran’da; askeri casusu davası bile orada görünmedi. Bu koşullarda dosya sizce doğru işliyor mu? Babası ünlü bir dolandırıcı olan adam biz içerideyken bizi hedef alıyor en çokta bu bizi yaralıyor.”

"Cumhurbaşkanı doğru söylüyor"

Öte yandan, kooperatif süreciyle ilgili detayları da anlatan ve İzBB Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı’nı eleştiren Şenol Aslanoğlu, “Bu işi organize eden İzBB içinde insanlar var. Bu durum çok rahatsız etti. Herkes bu tarafa döndü. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün resmi raporu var. Bu rapordan bir hafta sonra kooperatifler inşaat yapamazlar şeklinde bir bahane ortaya koydular. Aradan dört gün geçti ben bağırmaktan yoruldum. Ben mahkemede de söyledim Cumhurbaşkanı doğru söylüyor biz bu işi elimize yüzümüze bulaştırdık.

El birliğiyle güzel bir metodun anasını ağlattık. Halbuki bu bir prototipti yapılsa ve sağlıklı bir şekilde bitseydi böyle bir toplantı yapacaktık. Türkiye’de bir metot uygulayacaktık. Tüm rezilliklere rağmen 4 ay sonra benim kooperatif başkanı olduğum yerde tapu dağıtacağız. Doğru bir metot baltalandı. Bugün baktığımda baltalamak için çırpınan bazı insanların yan yana geldiğini görüyorum. O gün ki Çevre Şehircilik İl Müdürü İzBB’nin önemli bir kademesine getirildi. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı aynı yerde. Hakim, İzBB’nin kendi inşaatını mühürlendiğini soruyor mahkemede. Hakim çıldırdı en sonunda mahkemede.” diye konuştu.

"İnşaatları geciktiren kimse çıksın ortaya"

Kooperatiflerin gecikmesi konusu ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Şenol Aslanoğlu, sürecin 1 ay ile 10 sene içinde adalet ile sonuçlanacağını kaydederek, “Mahkemede yüzlerce insan geldi. Herkes hızlı ilerliyordu ve durdurulduğunu kaydetti. Durdurma yazısı resmi talimat ile gönderildi. Durdurma 2024’ün Temmuz ayında gerçekleşti. Bugün Gaziemir’de, Uzundere’de bir buçuk yıldır bir inşaat faaliyeti yoktur. Ondan önce bir faaliyet var mıydı? Evet vardı. Burada ben yaşananları gerçekten kötü niyet olarak görüyorum. Gecikme meselesi tartışılıyor.

Bu işi geciktiren kimse çıksın ortaya. Bu gecikmede sadece insanların maddi kaybıyla ilgili bir meseledir. Eğer benden kaynaklanan bir mağduriyet varsa, benim bunu karşılamam gerekiyor kimse bundan imtina etmez ki, ben 1 sene kooperatif başkanlığı yaptım 7 ayda benim hangi kararım inşaatın gecikmesine sebep olmuş? Son mahkemede Arzu hanıma soruyorum, tavana bakıyor. Gerçekleri söyleyerek, ilerlememiz gerekiyor. Uzundere’de zorunlu bir etap dışında yapamadık kentsel dönüşümü, CHP’liler olarak bunu söylemeyelim mi?

Hangi CHP’li buna çıkıp yapabildik diyebilir ki? Bugün bile Uzundere dördün inşaat ruhsatı yok. Ben bu sürecin 1 ay ya da 10 yıl sonra adalet ile sonuçlanacağını düşünüyorum. Bunların adaletle sonuçlanacağına inanıyorum. Burada insanlar cefa çekiyorlar. Hasta olan insanlarımıza yazıktır, günahtır. 45 yıl ile yargılandığımız konusu nerede yazıyor? Bu cezaların bugün itibariyle yatarı yok. Gerçekten bu iş bir cezalandırma işine dönüşüyor. Burada kötü bir durum yaratıyor.” dedi.

Aslanoğlu'ndan, İnan'a yanıt

Eyüp Kadir İnan’ın ‘ihbar eden belediye, yolsuzluğun başında Şenol Aslanoğlu var’ ifadelerine yanıt veren Aslanoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu kadar çok kooperatif konusu konuşmayı bile düşünmedim. Artık bu konular mahkemede tartışılıyor artık. Ben burada değil, mahkemede bu iddiaları yanıtlayacağıma söz veriyorum. Ben herhangi bir konuyu anlatmaktan çekinmiyorum. Ama işin geldiği noktayı şöyle özetleyeyim: Milyarlarca liralık bir usulsüzlükten, en son televizyonlarda etik tartışmalarını izliyordum.”