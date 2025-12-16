İstanbul’a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, kentte sıcaklıkların 5 ila 12 derece arasında değişeceğini belirtti. Gece saatlerinde yoğun sis olasılığına özellikle dikkat çeken Özdemir, İstanbul genelinde kısa vadede kuvvetli kar yağışı beklenmediğini ifade etti.

Yılbaşı hava durumu tahminlerine değinen Özdemir, mevcut hava sistemleri ve modellerin İstanbul için kar yağışı olasılığını göstermediğini belirterek, “Sistemler ve modeller kar ihtimalinin yüksek olduğunu işaret etmiyor” dedi. Kar açısından daha uygun dönemin yılbaşı sonrası ile şubat ortası arasında olduğunu vurgulayan Özdemir, yılbaşı gecesi İstanbul’da kar ihtimalinin “çok düşük” olduğunu ifade etti.