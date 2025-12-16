Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık tahminlere göre, Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırıyor. İç kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, birçok şehirde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise yağışların yer yer kuvvetli kar şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Hürriyet’e konuşan Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgârın etkisiyle sıcaklıkların 2 dereceye kadar düşebileceğini belirtti. Ancak Özdemir, bunun doğrudan kar yağışı anlamına gelmediğini vurgulayarak, “Sıcaklıkların 2 dereceye inmesi, hemen ardından kar yağışı geleceği şeklinde değerlendirilmemeli” dedi.
İstanbul'da hava nasıl olacak?
İstanbul’a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, kentte sıcaklıkların 5 ila 12 derece arasında değişeceğini belirtti. Gece saatlerinde yoğun sis olasılığına özellikle dikkat çeken Özdemir, İstanbul genelinde kısa vadede kuvvetli kar yağışı beklenmediğini ifade etti.
Yılbaşında kar yağacak mı?
Yılbaşı hava durumu tahminlerine değinen Özdemir, mevcut hava sistemleri ve modellerin İstanbul için kar yağışı olasılığını göstermediğini belirterek, “Sistemler ve modeller kar ihtimalinin yüksek olduğunu işaret etmiyor” dedi. Kar açısından daha uygun dönemin yılbaşı sonrası ile şubat ortası arasında olduğunu vurgulayan Özdemir, yılbaşı gecesi İstanbul’da kar ihtimalinin “çok düşük” olduğunu ifade etti.
Yılbaşı döneminde İstanbul’da havanın parçalı bulutlu ve zaman zaman yağmurlu olabileceğini belirten Özdemir, sıcaklıkların 0 derecenin altına düşmesinin beklenmediğini söyledi. “Modeller bunu göstermiyor” diyen Özdemir, Marmara Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde ise farklı bir durumun söz konusu olabileceğine dikkat çekti:
“Yılbaşı akşamı Marmara Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde, özellikle Bursa ve Yalova’nın yükseklerinde kar görülebilir. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yılbaşı döneminde kar yağışının etkili olabilir.”
Kar yağışı için tarih verildi
Dr. Güven Özdemir, bu yıl kuzeyden gelen iki soğuk hava sistemi beklediklerini belirterek tarihleri açıkladı. Özdemir, “İlk kar sistemi 5-20 Ocak arasında etkili olacak. İkinci sistem ise şubat ayında devreye girecek” dedi.
23 il beyaza bürüncek
Kar yağışı beklenen şehrler ise şu şekilde:
Bolu, Kastamonu, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis gibi iç ve yüksek kesimlerde yer alan şehirlerde kar yağışı bekleniyor. Ayrıca Amasya, Tokat, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari