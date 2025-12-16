Son Mühür - Emekli maaşlarındaki artış için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2025’in Ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranı büyük ölçüde belli oldu. Kesin sonuç ise aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek. Bu süreçte emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri ise ek bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı.

Kritik tarih 5 Ocak

Aralık ayı enflasyonunun 5 Ocak’ta açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı kesinleşmiş olacak. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon oranı, maaş artışları için güçlü bir temel oluştururken, emekliler bu zamma ek olarak seyyanen zam veya refah payı verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına dair yaptığı açıklamada, mevcut enflasyon verileri üzerinden oluşan durumu örneklerle açıkladı. Karakaş, kök maaş sorunu olmayan emekliler için 5 aylık enflasyon oranına göre ortaya çıkan yeni maaş seviyelerini şu şekilde aktardı: 18.500 TL maaş alan bir emeklinin geliri en az 20.759 TL’ye yükseliyor

35.300 TL maaşı olan bir emekli ise 39.610 TL seviyesini garanti altına alıyor Karakaş, bu rakamların ek zam veya refah payı dahil edilmeden hesaplandığını vurguladı. Ankara kulislerindeki rakam ortaya çıktı Karakaş’ın açıklamalarında en çok öne çıkan kısım, ek iyileştirme beklentileriyle ilgili bölüm oldu. SGK uzmanı, kulislerden edindiği bilgilere atıfta bulunarak şu ifadeleri paylaştı: “Refah payı olmadan bile 5 aylık enflasyona göre maaş artışları netleşmiş durumda. Ankara’dan sızan bilgilere göre şu aşamada ekstra bir iyileştirme sinyali bulunmuyor” Bu değerlendirme, seyyanen zam veya refah payı bekleyen emeklilerde temkinli bir bekleyiş yarattı. Mevcut verilere göre, enflasyon zammı büyük ölçüde netleşmiş durumda, ancak ek düzenlemelerle ilgili belirsizlik devam ediyor. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte maaş artışları kesinleşecek. Emekliler açısından asıl merak edilen konu ise, bu zammın ötesinde, yaşam maliyetlerini karşılayacak yeni bir adımın atılıp atılmayacağı olacak.