Son Mühür - Bankacılık işlemlerinin büyük bir kısmı artık ATM’ler aracılığıyla yapılabiliyor. Kartlı işlemler kolaylık sağlasa da, küçük hatalar kullanıcıları dolandırıcıların hedefi haline getirebiliyor. Son dönemde yaşanan vakalar, ATM kullanırken dikkat edilmesi gereken hayati bir detayı tekrar gündeme getirdi.

'İptal' tuşuna basın uyarısı

Uzmanlar, ATM’ye yaklaşan kullanıcıların öncelikle “İptal” (Cancel) tuşuna basması gerektiğini belirtiyor. Bu adım, ATM’de daha önce başlatılmış ve tamamlanmamış işlemleri sonlandırıyor. Aksi takdirde cihaz, önceki kullanıcının açık oturumunu algılayarak kart bilgilerini tehlikeye atabiliyor. Dolandırıcıların özellikle bu yöntemi kullandığı ve yarım bırakılan işlemler üzerinden yeni kart takan kullanıcıların bilgilerinin kopyalanabildiği vurgulanıyor.

Neden bu tuşa basmalıyız?

Bazı ATM’lere yerleştirilen kart kopyalama düzenekleri ve sahte yönlendirmeler, kullanıcıların dikkatsizliğini fırsata çeviriyor. Kart ATM’ye takılmadan önce “İptal” tuşuna basılmadığında, cihazın güvenlik sistemi tam olarak sıfırlanmıyor ve bu durum dolandırıcılar için riskli bir açık oluşturuyor. Uzmanlar ayrıca şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor: Kartı ATM’ye takmadan önce klavye ve kart giriş yuvasının kontrol edilmesi

Şifre girerken ekranın gizlenmesi

Olağandışı yönlendirmelerle karşılaşıldığında işlemin iptal edilmesi ATM kullanımında yalnızca birkaç saniye süren bu adım, hem kart hem de hesap güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Bankalar ve güvenlik uzmanları, kullanıcıların bu konuda bilinçlenmesinin şart olduğunu belirtiyor.