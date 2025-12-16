Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Aralık Salı gününe ilişkin tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çankırı ve Diyarbakır çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği öngörülüyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra Marmara’nın doğusu, Ege ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis oluşacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve yağışa dikkat

Yağışların Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop çevreleri ve Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtilirken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Öte yandan rüzgârın Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli, saatte 40–60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Bu nedenle oluşabilecek risklere karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

16 Aralık 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA: 12°C – Az bulutlu

ÇANAKKALE: 14°C – Az bulutlu

İSTANBUL: 12°C – Az bulutlu

KIRKLARELİ: 12°C – Az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR: 8°C – Az bulutlu

DENİZLİ: 13°C – Az bulutlu

İZMİR: 16°C – Az bulutlu

MUĞLA: 15°C – Az bulutlu

AKDENİZ

ADANA: 16°C – Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 14°C – Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA: 12°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ: 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (bu sabah kuvvetli)

ZONGULDAK: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA: 7°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar

RİZE: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

SAMSUN: 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; iç ve yüksekler karla karışık yağmur ve kar (sabah kuvvetli)

TRABZON: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

DOĞU ANADOLU

ERZURUM: 0°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS: 0°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

VAN: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle karla karışık yağmur ve kar

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DİYARBAKIR: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu