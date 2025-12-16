Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Aralık Salı gününe ilişkin tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çankırı ve Diyarbakır çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği öngörülüyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra Marmara’nın doğusu, Ege ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis oluşacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve yağışa dikkat
Yağışların Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop çevreleri ve Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtilirken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Öte yandan rüzgârın Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli, saatte 40–60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Bu nedenle oluşabilecek risklere karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.
16 Aralık 2025 Hava durumu
MARMARA
BURSA: 12°C – Az bulutlu
ÇANAKKALE: 14°C – Az bulutlu
İSTANBUL: 12°C – Az bulutlu
KIRKLARELİ: 12°C – Az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR: 8°C – Az bulutlu
DENİZLİ: 13°C – Az bulutlu
İZMİR: 16°C – Az bulutlu
MUĞLA: 15°C – Az bulutlu
AKDENİZ
ADANA: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 14°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 12°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ: 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (bu sabah kuvvetli)
ZONGULDAK: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA: 7°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar
RİZE: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
SAMSUN: 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; iç ve yüksekler karla karışık yağmur ve kar (sabah kuvvetli)
TRABZON: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
DOĞU ANADOLU
ERZURUM: 0°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı
KARS: 0°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle karla karışık yağmur ve kar
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DİYARBAKIR: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu