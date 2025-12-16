Son Mühür- Asgari ücrette 2025 yılı için belirlenecek yeni rakamlar öncesinde süreç hızlanırken, 18 Aralık’ta yapılması beklenen ikinci toplantı öncesi Ankara kulisleri de hareketlenmiş durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını 12 Aralık’ta gerçekleştirmesinin ardından, masadaki zam senaryoları netleşmeye başladı.

Gözler ikinci toplantıya çevrildi

Milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek asgari ücret zammında pazarlık süreci resmen başladı. Komisyonun ikinci toplantısında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin rakamlar üzerinden müzakerelere ağırlık vermesi bekleniyor. Bu aşamada zam oranı kadar, izlenecek ekonomik yaklaşım da belirleyici olacak.

Mevcut asgari ücret tablosu

Halen yürürlükte olan asgari ücret brüt 26.005,50 TL olarak uygulanırken, çalışanın eline geçen net tutar 22.104,67 TL seviyesinde bulunuyor. İşveren açısından bakıldığında ise sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası paylarıyla birlikte toplam maliyet 30.621,48 TL’ye ulaşıyor.

Hedef enflasyon vurgusu öne çıkıyor

Kulislerde, hükümetin geçen yıl uyguladığı hedef enflasyon merkezli politikanın bu yıl da referans alınabileceği ifade ediliyor. 2024 yılında gerçekleşen enflasyon yerine hedeflenen enflasyon oranı esas alınmış ve asgari ücrete yüzde 30 oranında artış yapılmıştı. Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası çerçevesinde benzer bir çizgiyi sürdürme eğiliminde olduğu değerlendiriliyor.

Zam oranları masada

“Gerçekleşen enflasyon mu yoksa hedef enflasyon mu baz alınacak?” sorusu tartışılmaya devam ederken, kulislerde yüzde 20 ile yüzde 33 arasında değişen altı farklı zam seçeneği konuşuluyor. Bu oranlara göre net ve brüt asgari ücrette oluşabilecek rakamlar da hesaplandı.

Olası zam senaryoları ve yeni ücretler

Yapılan hesaplamalara göre, zam oranlarına göre ortaya çıkabilecek asgari ücret tutarları şu şekilde:

Yüzde 20 zam: Net 26.525,60 TL – Brüt 31.206,60 TL

Yüzde 25 zam: Net 27.630,84 TL – Brüt 32.506,88 TL

Yüzde 30 zam: Net 28.736,07 TL – Brüt 33.807,15 TL

Yüzde 31 zam: Net 28.956 TL – Brüt 34.066 TL

Yüzde 32 zam: Net 29.177 TL – Brüt 34.326 TL

Yüzde 33 zam: Net 29.398 TL – Brüt 34.586 TL

Komisyon görüşmelerinin ilerleyen toplantılarda hız kazanması beklenirken, nihai rakamın aralık ayı sonuna doğru açıklanması öngörülüyor. Asgari ücrette belirlenecek yeni tutar, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.