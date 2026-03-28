Milyonlarca öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna doğru yaklaşırken tatil planları yapmaya başladı. MEB tarafından yayımlanan resmi çalışma takvimi, öğrencilerin yılın yorgunluğunu atacağı o büyük tatilin tarihini kesinleştirdi. İkinci ara tatilin de geride kalmasıyla birlikte, eğitim camiasının gözü kulağı okulların kapanış tarihine çevrildi. Peki, öğrenciler için yaz tatili ne zaman başlıyor ve okullar hangi tarihte kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026, KARNELER HANGİ GÜN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dönem başında paylaştığı takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci bu tarihte karnelerini alarak uzun bir dinlenme sürecine adım atacak. Cuma günü çalacak son zilin ardından öğrenciler için aylarca sürecek yaz tatili resmen başlayacak.

2026 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, NE ZAMAN BİTECEK?

26 Haziran Cuma günü başlayacak olan yaz tatili, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık üç ay sürecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılının tam başlama tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak önceki yılların takvimleri ve MEB'in genel işleyişi göz önüne alındığında, yeni eğitim döneminin eylül ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.

MEB 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Dönem başında paylaşılan ve yıl boyunca uygulanan resmi MEB çalışma takvimindeki kritik eğitim tarihleri şu şekilde kayıtlara geçti:

Birinci Dönem: 8 Eylül 2025 – 16 Ocak 2026

Birinci Ara Tatil: 10 – 14 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili (Sömestr): 19 – 30 Ocak 2026

İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci Ara Tatil: 16 – 20 Mart 2026

Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026