İçişleri Bakanlığı'nın bayram tatili boyunca otoyollarda artırdığı radar kontrolleri ve yeni trafik yasasının yürürlüğe girmesi sürücüleri harekete geçirdi. Hız limitlerini aşan veya kural ihlali yapan vatandaşlar, adlarına veya araç plakalarına yazılmış bir ceza olup olmadığını kontrol etmek için dijital platformlara yöneldi. Özellikle kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanımı ve sahte plaka gibi suçlara kesilen rekor cezalar sonrası, trafik cezası borç sorgulama ve erken ödeme indirimi gibi detaylar büyük önem kazandı.

E-DEVLET VE GİB İLE TRAFİK CEZASI NASIL SORGULANIR?

Sürücüler, emniyet müdürlüklerine gitmeden dijital kanallar üzerinden saniyeler içinde trafik cezası sorgulama işlemlerini yapabiliyor. Adınıza veya araç plakanıza yazılan cezaları öğrenmek için şu yöntemler öne çıkıyor:

e-Devlet ile Sorgulama: T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapan sürücüler, "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" sekmesi üzerinden tüm borç dökümünü listeliyor.

EGM Üzerinden Sorgulama: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün web sitesindeki "Online İşlemler" menüsü sayesinde cezanın yazıldığı tarih, nedeni ve aracın çekildiği otopark bilgisi kolayca öğreniliyor.

GİB İnteraktif Vergi Dairesi: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sistemine giren vatandaşlar, "MTV ve Trafik Para Cezası" başlığı altından plaka ve kimlik numarasıyla güncel borç durumuna ulaşıyor.

TRAFİK CEZASI ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ VE ÖDEME EKRANI

Trafik cezalarını ödemek isteyen sürücüler, e-Devlet ve GİB İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden banka veya kredi kartlarıyla işlemlerini anında tamamlıyor. Kesilen cezayı, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeyen sürücüler yüzde 25 oranında erken ödeme indirimi kazanıyor. İndirimden faydalanmak için ceza makbuzu ve tebligatın hazır bulundurulması istenirken, ödeme sırasında indirim tutarı dijital sisteme otomatik olarak yansıyor.

TRAFİK CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Kendisine haksız yere ceza yazıldığını düşünen sürücülerin yasal itiraz hakkı da bulunuyor. Karayolları Trafik Kanunu’na göre, yüz yüze kesilen cezalarda yazıldığı günden, plakaya yazılan cezalarda ise tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Trafik Mahkemelerine başvuru yapılıyor. İtiraz dosyasının işleme alınabilmesi için dava dilekçesi, ceza tutanağı, tebligat, ruhsat, kimlik ve ehliyet fotokopilerinin eksiksiz hazırlanması gerekiyor.

2026 YENİ TRAFİK CEZALARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Yürürlüğe giren yeni yasa tasarısıyla birlikte trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik cezalar rekor seviyelere ulaştı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler için belirlenen yeni yaptırımlar şu şekilde kayıtlara geçti:

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5.000 TL , bir yıl içinde ikinci ihlalde ise 10.000 TL . (Kırmızı ışıkta kazaya sebep olanların ehliyetine 60 gün el konuluyor.)

Alkollü araç kullanmanın cezası 25.000 TL .

Uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlara 150.000 TL para cezası ve ehliyet iptali.

Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçanlara 200.000 TL ceza, 60 gün araç men ve ehliyete el koyma.

Sahte plaka kullanmanın cezası 140.000 TL .

. Trafik akışını kasıtlı olarak engelleyenlere 90.000 TL idari para cezası.