Diyarbakır’da öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile bir otomobil, Bağlar ilçesi Halid Bin Velid Bulvarı çevresinde çarpıştı.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazanın nedeni henüz belirlenemezken, çarpışmanın şiddetiyle araçlarda hasar oluştu.

13 öğrenci yaralandı

Kazada servis minibüsünde bulunan 13 öğrenci ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmının çarpışmanın etkisiyle araç içinde savrulduğu öğrenildi.

Ekipler hızla müdahale etti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırıldılar.

Trafik kısa süreli aksadı

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Güvenlik güçleri olay yerinde önlem alarak yeni bir kazanın yaşanmaması için çalışma yürüttü.