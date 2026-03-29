Kaza, Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akıncılar Durağı’na yaklaşan metro, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

Direğe çarparak durabildi

Raydan çıkan vagon savrularak hat kenarındaki bir direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle metro ancak bu şekilde durabildi. Olay anında vagonda bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

Yolcular tahliye edildi

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ekipler, metroda bulunan yolcuları kısa sürede tahliye etti. İlk belirlemelere göre kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Metroda maddi hasar oluştu

Yaşanan kaza sonrası metro vagonunda hasar meydana geldi. Hat üzerinde kısa süreli aksama yaşanırken, ekiplerin teknik inceleme ve onarım çalışmaları başlattığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı. Raydan çıkmaya neyin sebep olduğu yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.