Türkiye acı bir olayla sarsıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında, 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırının ardından İzmirli siyasilerden çok sayıda açıklama gelirken, bir açıklama da Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'dan geldi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın açıklaması şu şekilde:

"Son bir hafta içerisinde yüreğimizi dağlayan, tarifsiz acılar yaşadık. Okullarda gerçekleşen bu saldırılarda hayatını kaybeden evlatlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Acılı ailelerimizin ve yakınlarının sabrı olsun… Başımız sağ olsun.

Bu yaşananlar, sadece birer olay değil; hepimizin vicdanını derinden yaralayan, içimizi yakan büyük bir insanlık dramıdır. Masum canlara yönelen bu tür canice girişimler, hangi gerekçeyle olursa olsun asla kabul edilemez. Bu acıların tekrar etmemesi en büyük temennimizdir.

İçinden geçtiğimiz bu hassas süreçte, bölgemizde yaşanan gelişmelerin de etkisiyle her türlü provokasyona açık bir ortamda bulunduğumuzu unutmamalıyız. Bu nedenle sağduyulu olmak, dikkatli hareket etmek ve birbirimize daha sıkı kenetlenmek zorundayız. Hem kendimizi hem de toplum huzurunu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu zor günlerde devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanında olmak, onların yürüttüğü çalışmalara destek vermek ve özellikle provokatif söylemlerden uzak durmak büyük önem taşımaktadır. Birliğimizi, beraberliğimizi ve merhamet duygumuzu koruduğumuz sürece bu tür karanlık girişimlerin üstesinden birlikte gelebiliriz.

Allah milletimizi her türlü kötülükten, şiddetten ve böyle acılardan muhafaza etsin. Tekrar başımız sağ olsun."