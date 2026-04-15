Türkiye bugün acı bir olayla sarsıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda, Ayser Çalık Ortaokulu'nda silah sesleri yükseldi. Okulda silahlı saldırı gerçekleştirilirken, saldırı sonucunda 1 öğretmen, 8 öğrenci hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yaşanan acı olayın ardından siyasilerden açıklamalar gelmeye devam ederken, bir açıklama da AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İnan, "Acımız tarifsiz, yüreğimiz derinden yaralı.

Kahramanmaraş’ta bir okulumuzda yaşanan elim saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun.

Kederli ailelerimizin, eğitim camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.