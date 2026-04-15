Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırıları tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırı sonucunda; 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının da olduğu öğrenilirken; Foça, Urla, Torbalı ve Dikili Belediye Başkanları'ndan tepki ve başsağlığı paylaşımı geldi.

Başkan Fıçı'dan başsağlığı mesajı:

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi ve Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan okullarda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

Balkan: "Saldırı haberleri değil, bilim haberleri gelmelidir!"

Yaşanan saldırıların kabul edilemez olduğunu söyleyen Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir okula düzenlenen silahlı saldırı hepimizin yüreğini dağladı. Daha dün Şanlıurfa’dan gelen acı haberlerin ardından, bu tür olayların tekrarlanması asla kabul edilemez. Okullarımız çocuklarımızı emanet ettiğimiz ve ülkemizin geleceği için yetiştirildikleri kurumlardır. Oralardan saldırı haberleri değil, bilim haberleri gelmelidir.

Hayatını kaybeden öğretmenimize ve evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Başkan Demir: "Yeter artık!"

Net bir açıklama yapan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ise, "Yeter artık!" ifadelerini kullandı.

Kırgöz: "Hepimizi derinden yaraladı!"

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarımızda yaşananlar hepimizi derinden yaraladı.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralananlara acil şifalar temenni ediyor, olaylardan etkilenen tüm çocuklarımıza ve öğretmenlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.