Türkiye kamuoyunda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırılarının yankıları sürüyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırı sonucunda, 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının da olduğu öğrenilen saldırının ardından siyasilerden peş peşe çağrılar ve uyarılar geldi. Bir çağrı da Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den geldi.

"Çok çok acil olarak adım atılmalıdır!"

Sosyal medya hesabı üzerinden adım atılması yönünde bir çağrıda bulunan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Şanlıurfa’nın ardından Kahramanmaraş’ta da bir okuldan silah sesleri geldi. Bir öğretmenimiz ve üç öğrencimiz hayatını kaybetti.

Oysaki okullardan silah değil zil sesi, çocuklarımızın neşeli cıvıltıları gelmeliydi.

Bugünlere nasıl ve neden gelindiği çok iyi düşünülmeli, düşünmenin ötesinde de çok çok acil olarak adım atılmalıdır." ifadelerini kullandı.