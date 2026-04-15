Türkiye'de eğitim camiası, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir lisede yaşanan dehşet verici silahlı saldırının ardından tek yürek oldu. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve okul çalışanlarının yaralandığı olay, eğitim kurumlarındaki güvenlik zafiyetini bir kez daha acı bir şekilde gözler önüne serdi. Artan şiddet olaylarına "dur" demek isteyen eğitim sendikaları, peş peşe aldıkları kararlarla Türkiye genelinde eş zamanlı iş bırakma eylemi başlattı.

ÖĞRETMENLER NEDEN GREV YAPIYOR?

Öğretmenlerin ülke genelinde grev kararı almasının ana nedeni, okullarda giderek artan ve son olarak Siverek'te can yakan şiddet olayları ile yetersiz kalan güvenlik önlemleri oldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, okulların toplumun en güvenli alanları olması gerekirken şiddet sarmalının merkezine dönüşmesine sert tepki gösterildi. Eğitimciler; öğretmenlerin hayatını kaybettiği, öğrencilerin yaralandığı bir çalışma ve eğitim ortamının artık kabul edilemez olduğunu, devletin acilen okullarda yapısal güvenlik tedbirlerini hayata geçirmesi gerektiğini vurguluyor.

15 NİSAN OKULLARDA GREV Mİ VAR, HANGİ SENDİKALAR KATILIYOR?

Eğitim sendikalarının aldığı ortak kararla 15 Nisan Çarşamba günü (bugün) Türkiye genelindeki okullarda geniş katılımlı bir iş bırakma eylemi gerçekleştiriliyor. Eylem, yalnızca bir günlük protesto olmanın ötesinde, eğitimdeki güvenlik krizine karşı toplu ve güçlü bir duruşun simgesi niteliği taşıyor. Sürece Eğitim-İş, Eğitim-Bir-Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sen başta olmak üzere birçok sendika doğrudan destek veriyor.

EYLEM PLANI VE SENDİKALARIN AÇIKLAMALARI NELER?

Farklı sendikaların bir araya gelerek oluşturduğu eylem planının ve sendika çağrılarının satır başları şu şekilde sıralandı:

Ankara'da Büyük Buluşma: Eylem planı kapsamında, Ankara'da binlerce öğretmenin ve eğitim çalışanının katılacağı geniş çaplı bir protesto buluşması organize ediliyor.

Hürriyetçi Eğitim Sen'in Çağrısı: Siverek'teki saldırının doğrudan okul güvenliğini sağlayamayan yöneticilerin sorumluluğunda olduğunu belirten sendika, tüm eğitim çalışanlarını statü fark etmeksizin "en büyük öğretmen eylemi"nde birleşmeye davet etti.

Eğitim-Bir-Sen'in Kararı: 15 Nisan'da tüm Türkiye'de iş bırakarak derslere girmeyeceğini açıklayan sendika, aynı gün başta saldırının yaşandığı Siverek olmak üzere birçok ilde meydanlara inerek kitlesel basın açıklamaları düzenleyecek.