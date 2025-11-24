Atama süreci, 17 Kasım'da başlayan başvurularla ilerledi ve 21 Kasım'da tercih işlemleri tamamlandı. Bugün gerçekleşecek tören, saat öğle civarında başlayacak. Adaylar, atama belgelerini hazırlamaya odaklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.30'da düzenlenmesi planlanan törende öğretmenlerin görev yerleri belli olacak.

Öğretmen Atama Töreni Saat Kaçta Başlayacak

Atama töreni, 24 Kasım Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek. Program, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretiyle başlayacak ve öğle saatlerinde kura çekimiyle devam edecek. Bakan Yusuf Tekin, adayları ağırlayacak.

Tören, atama sonuçlarının resmi ilanı niteliğinde olacak. Katılımcılar, belgelerini yanlarında bulundurarak tören alanına girecek. Canlı yayın, MEB'in resmi kanallarından takip edilebilecek.

Öğretmen Atama Sonuç Sorgulama Ekranı

Atama sonuçları, törenin tamamlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranına girecek. MEB'in resmi sitesi de sonuçları yayınlayacak.

Sorgulama ekranı, atama yapılan il ve branş bilgilerini içerecek. Adaylar, yerleştirme tercihlerini kontrol edebilecek. Sistem, yoğunluk nedeniyle kısa süreli erişim sorunları yaşayabilir.

Atama Sonrası Göreve Başlama Süreci

Atama sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanmasını bekleyecek. Belgeler, il milli eğitim müdürlüklerine 19 Ocak 2026'ya kadar teslim edilecek. Eksik evrak durumunda atamalar iptal edilebilecek.

Göreve başlama, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü gerçekleşecek. Adaylar, sözleşme imzalayarak okullara yerleşecek. MEB, belgelerin eksiksiz olmasını zorunlu kılıyor.

Atama branş dağılımı, sınıf öğretmenliği, rehberlik ve özel eğitim gibi alanları kapsıyor. Toplam 15 bin kontenjan, KPSS ve mülakat puanlarına göre dolacak. Adaylar, sonuçları e-posta yoluyla da takip edebilecek.

MEB, bu atamayı KPSS artı mülakat sisteminin son uygulaması olarak belirledi. Gelecek alımlar, Milli Eğitim Akademisi üzerinden yapılacak. Adaylar, tören sonrası sosyal medyadan duyuruları izleyecek.

Sorgulama ekranı, e-Devlet'in ana sayfasından aranarak bulunacak. Atama belgeleri, PDF formatında indirilebilecek. İl müdürlükleri, teslimat için randevu sistemi kurdu.

Tören, adaylar için motivasyon kaynağı olacak. 15 bin öğretmen, yeni görev yerlerinde eğitim verecek. MEB, süreci şeffaf yönetiyor. Adaylar, belgeleri hazırlamaya devam ediyor.

Atama sonuçları, Öğretmenler Günü'nde sembolik bir anlam taşıyor. Adaylar, yılların emeğinin karşılığını alacak. Sistem, adil yerleştirmeyi sağlıyor. Gelecek haftalarda ek duyurular gelecek.