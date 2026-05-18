Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi karanlıkta kalan cinayet dosyalarını aydınlatmaya devam ediyor. Gülistan Doku davasının ardından 2016 yılında Ürgüp'e bağlı Mazı Köyü’nde vahşi bir cinayete kurban giden yaşlı çiftin dosyası yeniden incelendi.

FATMA VE İBRAHİM TERYAKİ’Yİ KİMDİR, OLAY NE ZAMAN YAŞANDI?

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köyü'nde sakin bir hayat süren Fatma ve İbrahim Teryaki çifti, 2016 yılında evlerinde uğradıkları trajik saldırı sonucu hayatını kaybetti. O dönem yapılan ilk incelemelerde katil ya da katillere ulaşılamadı ve dosya faili meçhul olarak kayıtlara geçti.

MAZI KÖYÜ CİNAYETİ NASIL AYDINLATILDI, KATİL KİM ÇIKTI?

Bakanlığın bünyesinde faaliyet yürüten özel ekibin çalışmaları ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çok yönlü araştırmalar sonucunda yaşlı çiftin aile içinden kişiler tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

BAKAN AKIN GÜRLEK AÇIKLADI: GERÇEK FAİL TUTUKLANDI MI?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin zaman aşımına uğramayacağını ifade etti. Gürlek, cinayetin gerçek failinin yakalanarak tutuklandığını duyurdu.

Operasyonda görev alan tüm jandarma ve adli kolluk personeline teşekkür eden Bakan Gürlek, hukuk devletinde hiçbir suçun karanlıkta kalmayacağını ve hiçbir suçlunun cezasız bırakılmayacağını net bir dille ifade etti.