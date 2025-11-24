alya Sever, iş dünyasında hızla yükselen genç bir yönetici olarak tanınıyor. Lokman Sever ve Belkıs Gümüş'ün kızı olan Sever, uluslararası eğitim geçmişiyle dikkat çekiyor. Moneytrans Bankası Türkiye Ülke Müdürü ve Immonali SA Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Nişanlısı Kadir Aycan, iş insanı kimliğiyle biliniyor. Çift, Eylül 2024'te Çırağan Sarayı'ndaki isteme töreni ve Rixos Tersane İstanbul'daki nişan kutlamasıyla evlilik yolunda ilk adımı attı. Bu törenler, cemiyet hayatında geniş yankı buldu.

Talya Sever Aile Kökeni ve Eğitim Hayatı

Talya Sever, Noorco Group'un kurucusu Lokman Sever'in ailesinde büyüdü. Babasının emlak, enerji, havacılık ve madencilik alanlarındaki yatırımları, Sever'in erken yaşta iş dünyasıyla tanışmasını sağladı. Aslen Türk olan Sever, Türkiye'de ve yurt dışında yaşadı.

Eğitimine New York Syracuse Üniversitesi'nde başladı ve finans, yönetim alanlarında lisans tamamladı. Ardından SOAS University of London'da Siyaset Bilimi yüksek lisansı yaptı. Bu süreç, global ekonomi ve politika bilgisini güçlendirdi.

Talya Sever Kariyer Başarısı

Talya Sever, Türkiye'ye döndükten sonra Aksa Enerji'de Finansal Kontrol Uzmanı olarak çalıştı. Kurumsal finans, bütçe yönetimi ve süreç analizi deneyimi kazandı. Bu rol, uluslararası operasyonlara geçişini hazırladı.

Moneytrans Bankası'nda Türkiye Ülke Müdürü oldu ve bankanın operasyonlarını yönetti. Bugün NOORCO Group'a bağlı Immonali SA'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak emlak sektöründe liderlik ediyor. Sosyal medyada @talyaasever hesabı üzerinden 12 binden fazla takipçiye ulaşıyor.

Kadir Aycan Ne İş Yapıyor

Kadir Aycan, iş insanı olarak tanınıyor ve ticari faaliyetleri cemiyet çevrelerinde biliniyor. Talya Sever ile ilişkisi, Eylül 2024'teki nişan töreniyle resmiyet kazandı. Çiftin özel günü, iş ve cemiyet dünyasından isimleri bir araya getirdi.

Kadir Aycan, profesyonel hayatında ticari yatırımlara odaklanıyor. Detaylı iş geçmişi kamuoyunda sınırlı paylaşılıyor ancak nişan törenindeki konuk profili, güçlü iş bağlantılarını yansıtıyor. Çift, evlilik hazırlıklarını sürdürüyor.

Talya Sever ve Cemiyet Hayatı

Talya Sever, cemiyet etkinliklerinde aktif rol alıyor. Nişan töreninde Hakan Yıldırım tasarımı elbise giydi ve davetlilerden övgü aldı. Organizasyon, Inside ekibi tarafından düzenlendi ve stresli hazırlık süreci mutlulukla sonuçlandı.

Instagram paylaşımlarında iş, etkinlik ve kişisel ilgi alanlarını dengeliyor. Takipçileri, Sever'in modern vizyonunu takdir ediyor. Köklü aile mirasını kendi kariyeriyle birleştiren Sever, genç iş kadınları arasında örnek oluşturuyor.

Talya Sever'in yükselişi, uluslararası eğitim ve yönetim tecrübesiyle destekleniyor. Nişanlısı Kadir Aycan ile ilişkisi, cemiyet haberlerini renklendiriyor. Çiftin düğün tarihi henüz açıklanmadı ancak hazırlıklar devam ediyor.

Sever'in Immonali SA'daki başkanlığı, emlak sektöründe yenilikçi yaklaşımları getiriyor. Kadir Aycan'ın ticari ağı, çiftin geleceğini güçlendiriyor. Bu evlilik, iki iş ailesini birleştirecek.