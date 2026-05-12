İzmir'in Ödemiş ilçesinde feci bir kaza meydana gelmişti. fidan sevkiyatı yapan bir kamyonet ile bir motosikletin çarpışması sonucu 35 yaşındaki Şahin A. hayatını kaybetmişti.

Kazanın, ilçenin yoğun kullanılan güzergahlarından biri olan Ovakent ve Bademli yolunda yaşandığı belirtilmişti. Gelen bilgiler çerçevesinde; tali yoldan ana yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen kamyonetle, 35 yaşındaki Şahin A.'nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından Şahin A.'nın hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Kazanın ardından kamyonetin sürücüsü Ş.U. gözaltına alınmıştı.

Sürücü tutuklandı!

Kazanın ardından gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kamyonet sürücüsü Ş.U. (64), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

