Son Mühür/Selda Meşe- Ekonomik kriz vatandaşı çıkmaza sürükledi. İzmir'in dört ilçesinde icra yoluyla satışlar başladı. Konak'ta kargir depo, Ödemişte içinde yapılar olan taşınmaz, Beydağ'da tarım arazisi ve Menemen'de dubleks daire açık ihale usulü ile satışa çıkarıldı.

Konak'ta kültür varlığı statüsündeki depo icradan satışta



İzmir'in merkezi Konak'ta bir borçtan dolayı kargir depo icradan satılığa çıkarıldı. Çorakkapı mahallesinde 7987 ada, 8 Parsel'de bulunan depo hakkında eski eser şerhi bulunduğu açıklandı. ikinci derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı statüsünde olan deponun değeri 4 milyon 600 bin TL olarak belirlendi. Söz konusu deponun açık artırma usulü satışı için belirlenen tarihleri, 25 Ağustos 2026 saat:15.00 , 21 Eylül 2026 saat:15.00 olarak açıklandı.

Ödemişte icradan satılık taşınmaz



İzmir'in Ödemiş ilçesinde 112 ada, 5 parselde kayıtlı meyve bahçeli kargir ev açık ihale usulü ile satışa çıkarıldı. Taşınmazın içinde muhtelif meyve ağaçları , 2 katlı yığma cinste ev, avluda tuvalet ve hayvan damı bulunuyor.Yüz ölçümü 2.680,36 metre kare olan taşınmazın değeri 4 milyon 634 bin 150,00 TL olarak belirlendi.

Açıkk ihale usulü ile satışa çıkacak olan taşınmaz için belirlenen tarih ve saat, 7 Temmuz 2026 saat: 11.20 ve 4 Ağustos 2026 saat: 11.20 olarak açıklandı.

Zeytinlik tarla Beydağ'da icrada satışta



Ödemişe yakın Beydağ ilçesinde de 444 parselde kayıtlı tarla icra yoluyla satışta. Zeytinlik olarak kullanıma uygun olan tarla dördüncü sınıf tarım arazisi özelliğe sahip. 7.366 metre kare yüzölçüme sahip olan tarlanın yapısı 'killi toprak' olarak belirtilmiştir. Değeri 4 milyon TL olarak açıklanan tarlanın icra yoluyla satışı için açık artıma tarihleri belli oldu. Birinci açık artırma tarihi, 2 Temmuz 2026 saat:13.35, ikinci açık atırma tarihi ise, 30 Temmuz 2026 saat:13.35 olarak açıklandı.

Menemen'de 10 milyonluk dubleks daire icrada



Menemen'de 5302 ada 11 parselde bulunan dubleks daire Menemen İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Teraslı dubleks dairenin tüm oda ve salonların yer döşemeleri laminat kaplama, iç kapıları amerikan panel kapı olup ıslak hacimlerin seramik olduğu açıklandı. İki cepheye sahip dairenin doğalgazlı olup 10 milyon TL'den satışa çıkarıldığı bildirildi.

Tevfik Fikret İlkokuluna, Çerkezcezayirli Camisine, Menemen Belediyesi Şehir Parkına yakın mesafede bulunan söz konusu dairenin açık artırma usulü satışı için belirlenen tarihleri, 9 Temmuz 2026 saat:14.57, 6 Ağustos 2026 saat:14.57 olarak açıklandı.