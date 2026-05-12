İzmir’in Ödemiş ilçesinde düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail, 16-17 Mayıs tarihlerinde ikinci kez başlıyor. Birgi merkezli gerçekleştirilecek olan organizasyon, sporcuları 5 Kilometre ile 50 Kilometre arasında değişen dört farklı zorluk seviyesinde buluşturacak.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ise bu etkinliğin şehrin tarihi değerlerini uluslararası spor camiasına taşımak adına somut bir adım olduğunu ifade etti.

Yarış takvimi ve başlangıç saatleri nasıl?

İzmir Valiliği koordinasyonunda yapılan organizasyonun tüm etapları Birgi’den başlayıp yine aynı noktada sona erecek. Cumartesi günü uzun mesafe koşucuları sahne alırken, Pazar günü ise kısa mesafe yarışları gerçekleştirilecek.

Yarışların detaylı programı şöyle;

16 Mayıs Cumartesi: 50K parkuru sabah 07.00’de, 30K parkuru ise 09.00’da başlayacak.

17 Mayıs Pazar: 15K yarışı 09.00’da, 5K halk koşusu 10.00’da start alacak.

Ödül Töreni: Pazar günü saat 12.00’de Birgi’de düzenlenecek.

513 kilometrelik hat üzerinde yarış

Yarışmaya temel olan Efeler Yolu, Bornova’dan Selçuk’a kadar uzanan 513 kilometrelik devasa bir güzergahı kapsıyor. Nif Dağı ve Bozdağlar üzerinden geçen bu rota, Ege’nin yayla ve köy yollarını birbirine bağlıyor. Katılımcılar, spor yaparken aynı zamanda bölgenin korunmuş mimari dokusunu ve doğal geçitlerini bizzat görme şansı bulacak. Maalesef pek çok benzer rota bakımsız kalırken, Efeler Yolu bu organizasyonla canlı tutulmaya çalışılıyor.

İlçe ekonomisine katkı bekleniyor

Vali Süleyman Elban, etkinliğin sadece koşu odaklı olmadığını, kırsal turizmi desteklediğini belirtti. Otellerden restoranlara kadar ilçedeki esnafın bu hareketlilikten doğrudan etkileneceğini söyleyen Elban, şu noktalara değindi:

"Efeler Yolu, doğa sporlarıyla yerel üretimi buluşturan bir model. Birgi ve çevresindeki ekonomik hareketlilik, sürdürülebilir turizm hedefimiz için kıymetli. Yerli ve yabancı çok sayıda sporcuyu ağırlayarak İzmir’in bu rotasını dünya markası yapmayı hedefliyoruz."

Organizasyonun çevreye duyarlı bir şekilde planlandığı bildirilirken, bölgedeki hazırlıklar tamamlandı. Gözler şimdi, hafta sonu Birgi’den adım atacak yüzlerce sporcuda.

