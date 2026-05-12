İzmir’in Ödemiş ilçesinde, fidan sevkiyatı yapan bir kamyonet ile bir motosikletin çarpışması sonucu 35 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin yoğun kullanılan güzergahlarından biri olan Ovakent ve Bademli mahalleleri arasındaki Ketendere mevkisinde yaşandı. Alınan ilk bilgilere göre, 64 yaşındaki Ş.U. idaresindeki 35 ZIC 83 plakalı ve kasa kısmı fidanlarla yüklü olan kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen Şahin A. yönetimindeki 35 BOM 711 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Sert zemine savruldu

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Şahin A., sert zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, kanlar içinde yerde kalan sürücüye anında müdahale etse de maalesef Şahin A.’nın olay yerinde kalbinin durduğu tespit edildi. Genç sürücünün cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve gözaltı süreci başladı

Kazaya karışan 35 ZIC 83 plakalı kamyonetin sürücüsü Ş.U., jandarma ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Özellikle Bademli yolu üzerindeki Ketendere mevkisi, dar yapısı nedeniyle yerel halk tarafından riskli bir bölge olarak biliniyor. Jandarma ekipleri, kazanın oluş şeklini tam olarak aydınlatabilmek adına yolda fren izi ölçümü yaptı ve her iki aracı da yediemin otoparkına çektirdi.