İzmir’in Ödemiş ilçesinde, her gün yüzlerce aracın geçtiği Ovakent Mahallesi güzergahı, bugün maalesef oldukça sarsıcı bir trafik kazasına sahne oldu. Henüz hayatının baharında sayılabilecek 24 yaşındaki yabancı uyruklu M.Q., idaresindeki plakasız motosikletle seyir halindeyken, S.Y. kontrolündeki 09 ADH 835 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın tam olarak hangi ihmalden kaynaklandığı henüz netleşmemiş olsa da, çarpışmanın şiddeti çevredeki binalardan bile hissedildi. Olayın hemen ardından çevre sakinleri sokağa döküldü ve durumu hızla 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

80 yaşındaki yolcu yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç sürücü M.Q. ve o esnada otomobilin içerisinde yolcu konumunda bulunan 80 yaşındaki F.Y., vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle yaralandılar. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallindeki asfaltın üzerinde, zamanla yarışarak gerçekleştirdi.

Kısa sürede stabilize edilen yaralılar, ambulanslarla vakit kaybedilmeden Ödemiş Devlet Hastanesi’nin acil servisine nakledildi. Hastane kaynaklarından alınan ilk bilgilere göre, her iki yaralının da tedavisi büyük bir titizlikle sürdürülüyor ancak yaşlı kazazedenin durumunun yakından takip edildiği belirtiliyor.

Emniyet güçleri ise kazanın yaşandığı yolu bir süreliğine trafiğe kapatarak detaylı incelemelerde bulundu.