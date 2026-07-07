Olay, 3 Temmuz gecesi saat 01.00 sularında Ödemiş’in Ovakent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arkadaşıyla beraber yola çıkan 21 yaşındaki A.B., yönetimindeki 35 AH 5272 plakalı otomobille seyir halindeyken beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Karanlıkta birden yola fırlayan sokak köpeğine çarpmamak için refleksle direksiyonu kıran genç sürücü, aracın kontrolünü kaybetti.

Ağaca çarparak durabildi

Ani manevranın ardından savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaca sert bir şekilde çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta bulunan iki genç de yara aldı.

Direksiyon başındaki A.B. şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yolcu koltuğunda bulunan 25 yaşındaki Mustafa İltaş ise ağır darbe aldı.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarının ardından olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Mustafa İltaş, ilk müdahalenin ardından hemen ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Ancak genç adam, doktorların bütün çabalarına rağmen 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Mustafa İltaş’ın vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğarken, kazaya ilişkin jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.