Son Mühür / Yağmur Daştan - Karabağlar Belediyesi Meclisi temmuz ayı birinci olağan meclis birleşiminde, Yaşar Kemal Pazar Yeri’nin taşınması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce onaylanan 4. Etap Karabağlar Cennetoğlu Mahalleleri ve Civarı 1/1000 ölçekli uygulama ve imar planına hak sahiplerince yapılan itirazlar gündeme geldi.

Pazaryeri nakledilecek

Meclis kararıyla kurulan ve 116 tezgah kapasitesine sahip olan pazar alanında, iş hacminin düşüklüğü gerekçe gösterilerek çok sayıda esnafın faaliyetlerini durdurması süreci hızlandırdı. Kalan 69 aktif pazarcının yanı sıra Yaşar Kemal Mahallesi Muhtarı ve mahalle sakinlerinin de yoğun talebi üzerine konuyu değerlendiren Esnaf ve Pazaryerleri Komisyonu, pazarın daha merkezi bir noktaya taşınması yönünde rapor hazırladı. Komisyonun hazırladığı ve meclis tarafından oy çokluğuyla kabul edilen rapora göre, 6001 Sokak No 3 adresinde hizmet veren kapalı pazar yeri, vatandaşın daha kolay erişim sağlayabileceği iddiasıyla Yaşar Kemal Mahallesi 6002 Sokak üzerindeki alana geçici olarak nakledilecek.

“Kamu zararı da oluşuyor”

Meclis’e gelen önerge hakkında söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Fırat Eroğlu, “Açık veya kapalı pazaryerlerinin işli olmadığı yerlerde pazaryeri yapılamayacağına dair kanun açık şekilde yazıyor. Çok açık, madde madde yazıyor. Mevcutta Yaşar Kemal’de bir pazaryerimiz var. Genelge, sokak pazarları hijyen sağlık ve çevre koşulları nedeniyle mevzuata uygun şekilde imara işletilerek yapılmasını söylüyor. Biz yapılmış pazaryerini bırakıp sokak pazaryerine dönüyoruz. Zaten sokak pazaryeri yapamayız aynı zamanda orada bir kapalı pazaryeri de var, kamu zararı da oluşuyor. Bu konu kanuna uygun değil, aynı şekilde belediyenin arkasında bulunan meclis üyelerinin kullandığı otopark gibi” dedi.

“Biz halkın sesine kulak verdik”

Önerge hakkında söz alan CHP’li meclis üyesi Abdulvahap Batıhan ise “Bununla ilgili pazarcılarla da konuştuk, herkes evet dedi. Biz halkı sesine kulak verdik, halkı da dinlemek zorundayız. O yüzden ‘Evet’ dedik, gerisini arkadaşlarına sorsunlar. Burada değişik bir şey gördük” dedi. AK Partili meclis üyesi Eroğlu ise önergenin tekrar komisyonlara iade edilmesini önerdi.

Başkan Helil Kınay da “Tüm sürecin içinde bu önerge meclisimiz nihai kararıyla yürürlüğe girmektedir. Eksik ya da yanlış bilgilendirme olmaması adına söylemek isterim: Bir itirazınız varsa ilgili kurumlara itirazınızı yazılı bildiriniz. Belediyenin otopark alanında da belediye hizmet alanı olarak görülen… Burada öyle cümleler kuruluyor ki biz baştan alfabeyi söylüyoruz. Nihai karar meclisimize aittir, her türlü değerlendirmesini meclis üyelerimiz yapacaktır” diye konuştu.

Önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.

Cennetoğlu itirazları da görüşüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 4. Etap Karabağlar Cennetoğlu Mahalleleri ve Civarı 1/1000 ölçekli uygulama ve imar planına hak sahiplerince yapılan itirazlar, belediye komisyonları tarafından kabul edilmedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Nisan 2026 tarihinde onaylanan ve yasal süreç gereği 30 Nisan- 29 Nisan 2026 tarihlerinde askıya çıkarılan imar planına, askı süresi içinde bazı hak sahipleri itiraz dilekçesi verdi. Gelen itirazları detaylıca inceleyen Hukuk komisyonları hazırladıkları raporda itirazların uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi. Komisyon raporunda, bölgenin geleceği için hazırlanan mevcut plan kararlarının bütünlüğünün bozulmaması ve aynen korunması gerektiği vurgulandı.

“Hassasiyetimiz değerlendirmeli”

AK Partili meclis üyesi Hasan Acar, “Bu imar planı kabul edildiğinde bu vatandaş vergisini ödediği yeri tamamen yeşil alana terk etmek zorunda kalacak. Bizim oy çokluğu verdiğimiz maddelerin birçoğu böyleydi. Vatandaşın haklı olduğu yerlerde oy çokluğu kaldık. Meclis değerlendirme yaparken bu hassasiyetimizi değerlendirmeli” dedi.

CHP’li meclis üyesi Serkan Yıldız, “Sadece teknik dosyalar değil, hepsinin dosyası bir aile, bir vatandaşı içeriyor. Bizim görevimiz ne vatandaşımızı mağdur etmek ne de şehircilik ilkelerinden taviz vermektir. Alınan kararlar kişilere göre değil, hukuka ve kamu yararına verilmiştir. Belediye olarak her vatandaşın talebini dinlemeye ve bundan sonraki süreçlerde mağduriyet oluşmaması için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Önerge hakkında Başkan Kınay da “Üç kez mahkeme kararıyla iptal edilen ve sonrasında da mağduriyet yaşanmaması adına 6 ay gibi yoğun emeği olduğu planlama sürecinde çalışma arkadaşlarımız detaylı bir çalışma yaptı. Alanın yüzde 1 buçuk oranında sosyal donatı alanlarının arttığı, şehircilik düzenlemesi içinde tabii herkesin kişisel olarak kendi süreciyle ilgili değerlendirmesi sonrası düzenlemeler yapıldı. Herkesin sağlıklı bir şehirde yaşama hakkı var. Bu noktada çalışan tüm meclis üyesi ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Planlama ve kentleşme çalışmalarımıza vatandaştan ve kent hakkından yana olarak devam edeceğiz” diye konuştu.

Yurt ücretleri belli oldu

Karabağlar’da yurt ücretleri de belli oldu. Başkan Kınay, “5 bin 500 gibi bir rakam ortaya kondu. Bu ihtiyaçların doğru değerlendirmesi için de bir çağrımız olsun. Özellikle üniversite öğrencilerimizin barınma sorunu malum. İzmir’de olmayan bir yurttur. Öğrencilerimizle ilgili maliyet ve değerlendirmelere baktığımızda çok daha fazlasını sübvanse ediyoruz. Yıllık 34 milyonun üzerinde rutin bir rakamımız var. Bizler zaten 20 milyonun üzerinde bir destek sağlıyoruz. 6 bin 390 rakamın 5 bin 500 olması noktasında biraz daha sübvanse ederiz. Barınma sorunuyla ilgili daha çok yurt yapılması meclisimizin de ortak kararıdır. Karabağlar’da daha çok öğrencimize destek vermeye ihtiyaç var” diye konuştu.

“Ruhsatlar da denetimler de mevzuata uygun”

Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde ise Başkan Kınay, şunları aktardı:

“Bugün Karabağlar için hepimizin hedefi Karabağlar’ı cennet yapmak. Bu herkesin sorumluluğu, kimsenin tek başına yapabileceği bir şey değil. Birkaç hususu tekrar gündeme getirmek isterim: Bugün Karabağlar için çok önemli olan ve sürekli mahkeme kararlarıyla iptal edip geçmişten bugüne kadar kangren hale gelmiş olan Cennetoğlu planları kapsamında bir değerlendirme yaptık. İlkeler, esaslar, kent hakkı, yapılaşma… Herkes görüşünü dile getirdi. Bu kentte herkes yaşıyor, hepimiz eşitiz. Bu imar planına esas kentsel dönüşüm çalışmalarında da bir an önce planların hayata geçilmesi ve Karabağlar’ın marka değerinin büyümesi ve cennet Karabağlar’a dönmesini istiyoruz. Aynı adımın 540 hektarlık alan için de ortak paydayla yürütülmesini bu mecliste defalarca dile getirdim. Buradaki sözlerimiz çok değerli çok özel, zaman zaman magazine de dayanıyoruz. Aynı bugün yaptığımız imar planları gibi 540 hektarlık alanda da elimizden düşeni yapıyoruz. İlgili bakanlıklarla da bir kamu kurumu olarak zaten görüşmelerimizi yapıyoruz ama 2 buçuk yıldır önümüze gelen bir dava yok. Geçmişte yaşanan eksiklik, aksaklık mağduriyet yaşanmaması için gerekli değerlendirmeyi yapacağımızı da söyleyelim. Atılan her imzanın emeğini, çabasını temsil ediyorum. Belediyemize, emeğimi, 58 mahallemize parti ayrımı yapmaksızın Karabağlar için doğru olanın yanındayız. Bizi kantara çıkacak vatandaşı doğru bilgilendirmek lazım. Ruhsatlarla ilgili bazı cümleler söylendi, Karabağlar’ın ruhsatları da denetimleri de hepsi mevzuata uygun olarak gider. Ruhsatlarımız, imar mevzuatı, her türlü başvuruyla ilgili genel ifadeler kullandığınızda tüm çalışma arkadaşlarımızı itham edersiniz. Bir yanlışlık varsa önerge getirin, değerlendirelim.”

“Tüm bütçe AB tarafından karşılanıyor”

Başkan Kınay, yurtdışı seyahatleriyle ilgili yapılan açıklamalara da yanıt verdi. Kınay, “Yurt dışındaki harcanan paralarla ilgili hatırlatmak isterim… AK Parti Grubu’na ilettik. İki meclis üyemizin vize nedeniyle katılamadığı… Bundan sonraki süreçlerde AK Parti’den verilen önergeler verildi, tırnak içinde sen kimin parasını harcıyorsun cümlelerinin belgesi burada var. DSÖ ile ilgili çalışmalar devam edecek. Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler konseyinde kişisel olarak görevlendirildim, ulusumuzu temsilen yaptığımız toplantılar var. İzmir’den tek belediye başkanı olarak görevlendirmelerimiz var. Bunların tüm bütçesi AB tarafından karşılanıyor. Resmi olarak belgeleri isteyen arkadaşlara da veririz. Gezmeye gittiysek devletimizle ilgili…” diye konuştu.