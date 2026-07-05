İzmir’in Ödemiş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Kurtuluş Sokak, örnek bir dayanışma sergiliyor. Sokaktaki 12 dükkanın tamamı kadınlar tarafından işletiliyor.

Kokoreççisinden gözlemecisine kadar el ele veren kadın esnaf, uzun süre kullanılmayan bir alanı ilçenin en gözde yaşam alanına dönüştürdü.

"Kadın işletmeciler olarak bu sokağı sardık"

Sokağın dönüşümünde en büyük katkı, 18 yıllık mahalle muhtarı Elvan Boz’a ait. Kadınları her zaman üretime teşvik ettiğini dile getiren Boz,

"Burası daha önce tren yolunun çevresinde kalıyordu ve atıl bir vaziyetteydi. 3 dönem önceki belediye başkanı desteği ile bu sokağa küçük dükkanlar açıldı.

Şimdi bütün kadın esnafımızın aile olarak çalışması bu sokağı daha güzel hale getirdi. Ödemiş'te ilk kadın muhtar olarak öncü olduktan sonra gözlemecimiz, pasta ve börek evimize, tekel bayimizden kuruyemişçimize ve kokoreççimize kadar kadın işletmeciler olarak bu sokağı sardık.

Aile gibi ortamımız var. Anneler hem çocuklarına bakıp hem de tüm gün burada çalışıyorlar. Sabah biz gelirken, gece boyu çalışan kokoreççiler genelde eve yatmaya gidiyor oluyorlar. Gözlemeciler ise yeni açmış oluyorlar.

Bu nedenle sabah oturup, kahvaltımızı hep beraber yaparız. Akşamüzeri tüm esnafımızla sohbet edip, çay kahve içip, yemeğimizi yer evimize döneriz. Biz burada bir aile gibiyiz.

Birimizin başına iş gelse hepimiz bir yerdeyiz. Çok güzel bir diyaloğumuz var. Esnafımızın hepsi çok mükemmel insanlar. Keşke her yer böyle çiçek gibi olsa" ifadelerini kullandı.

"Muhtarımız bizi teşvik etti"

Sokakta 8 yıldır gözlemecilik yapan Zeliha Köse, muhtarın kendilerine her zaman destek verdiğini belirterek, "8 senedir buradayız. Bu sokağı kadınlar olarak kalkındırıyoruz. En başta muhtarımız kadın ve zaten kendisi başımızın tacı.

İşimi çok severek yapıyorum. Burada tüm esnaf işini özenle severek yapıyor. O zaman her şey biraz daha güzelleşiyor. Muhtarımız bizi teşvik etti. Yeri geldi dükkan tuttu, yeri geldi destek verdi. Biz de toplandık bir araya geldik" dedi.

"Özelikle bizi aileler tercih ediyor"

Beş yıllık kokoreççi olan Abide Gül, aralarındaki ilişkiyi, "5 yıldır bu sokakta esnafım. Diğer kadın esnaflarla aramızda güzel bir dayanışma var. Hepimiz birbirimizle çok iyi geçiniyoruz. Özelikle bizi aileler tercih ediyor.

Sokağımızı, dükkanlarımızın önünü hep birlikte temizler ve düzenli tutarız. Herkes kapsının önüne birer çiçek koyuyor.

Ben de çiçek çok seviyorum, elimden gediğince bulundurmaya çalışıyorum. Gelen müşteriler, aileler buna daha çok önem veriyor" diyerek anlatıyor.

