Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, İzmir Emniyeti’ne bağlı İstihbarat Şube ile Ödemiş Narkotik Büro ekipleri ortak bir çalışma yürüttü.

Sokak aralarında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler, polis ekiplerince tam 6 ay boyunca adım adım izlendi.

Hem fiziki hem de teknik takibin tamamlanmasının sonrasında, şafak vakti önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Binlerce hap ve çeşitli maddeler ele geçirildi

Polis ekiplerinin şüphelilerin ev ve iş yerlerinde narkotik köpekleriyle yaptığı aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aramalar sonucunda 16 bin 265 adet uyuşturucu hap, 947 gram esrar ve skunk maddesi ile 390 gram metamfetamin bulundu.

Bunların yanı sıra sokakta satılmak üzere küçük paketler halinde hazırlanmış çok sayıda farklı uyuşturucu maddeye de el konuldu.

30 şüpheli tutuklandı

Operasyon doğrultusunda gözaltına alınan 55 kişi, emniyetteki ifade işlemlerinin sonrasında yoğun güvenlik önlemleri altında Ödemiş Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkan şüphelilerden 30’u "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer şüpheliler hakkında farklı adli kontrol kararları uygulandı.