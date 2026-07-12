Aksaray'dan Konya'ya uzanan zorlu hayat mücadelesiyle bilinen 74 yaşındaki Sultan Özcan, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Çocuk yaşta yaptığı evlilik, yaşadığı ailevi dramlar ve eşine duyduğu sevgi yüzünden yıllarca kırmızı giyinen Özcan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde haziran ayından bu yana yatan ünlü sima, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

"KIRMIZILI KADIN" SULTAN ÖZCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Konya'da "Kırmızılı Kadın" lakabıyla tanınan Sultan Özcan, vefat ettiğinde 74 yaşındaydı. Aslen Aksaraylı olan Özcan, 15 yaşında çocukluk aşkı olan öğretmeniyle evlendi. Eşinin mesleği gereği Hakkari ve Giresun gibi farklı illerde yaşadı. Evliliğinde çocuk sahibi olamayan, kıskançlık krizleri ve şiddet gören Özcan, 1995 yılında eşinden boşandı. Yollarını ayırdıktan sonra memleketi Aksaray'a dönerek psikiyatrik tedavi sürecinden geçti. Ailesini kaybedince Konya'daki ağabeyinin yanına yerleşti. Doktorlar Özcan'a duygu durumu bozukluğu teşhisi koydu. Tek odalı evinde sürdürdüğü yalnız yaşamında kırmızı kıyafetleri ve makyajıyla tüm kentin tanıdığı bir isme dönüştü.

SULTAN ÖZCAN NEDEN ÖLDÜ, CENAZE NEREYE DEFNEDİLDİ?

Yaşlılığa bağlı çeşitli sağlık sorunları bulunan Sultan Özcan, haziran ayında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yattı. Yaklaşık bir ay süren tedavi sürecinde durumu ağırlaşan Özcan, hayata veda etti. Hastaneden alınan cenazesi, Karatay ilçesindeki Kağnıcılar Mezarlığı'nda ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

SULTAN ÖZCAN NEDEN SÜREKLİ KIRMIZI GİYİYORDU?

Özcan'ın yıllar boyunca sadece kırmızı renkli elbiseler giymesinin ardında eşine duyduğu kıskançlık yatıyordu. Çocuğu olmadığı için evliliğinde büyük sorunlar yaşayan Özcan, eşinin ilgisini başka kadınlardan uzaklaştırmak için bu yolu seçti. Her zaman kırmızı giyme hikayesini kendi ağzından şu sözlerle anlattı:

“Hakkari'de bulunduğumuz zamanlarda kırmızı elbiseli bir kız gördük. Eşim bana ‘Kız çok güzelmiş görüyor musun’ dedi. Ben de ona imrenmesin diye gittim, mağazadan kırmızı elbise aldım. Aynı o kız gibi giyindim. Eşim sırf başkasına bakmasın, hep beni sevsin diye o günden beri kırmızı giyindim.”