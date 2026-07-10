Son Mühür / Yaz aylarının gelmesiyle birlikte İzmir şehir merkezinde hissedilen sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı. Hafta sonunu deniz kenarında kalabalık plajlarda geçirmek istemeyenler için en iyi alternatif doğanın içinde nefes alabilecek tarihi Ege köyleridir. Şehrin gürültüsünü arkanızda bırakıp sakın bir hafta sonu geçirebileceğiniz İzmir’e yakın popüler köy rotaları:

Şirince Köyü, Selçuk

İzmir’in dünya çapında en çok bilinen köylerinin başında gelen Şirince, yeşil bir vadinin ortasında kurulmuş olan Rum evleriyle ünlüdür. Dağ havası sayesinde şehir merkezinde göre oldukça serin ve bol oksijenli bir atmosfere sahiptir. Köyün dar sokaklarında yürürken sadece taş evleri izlemekle kalmayıp, tepede yer alan Hodri Meydan Kulesi’ne çıkarak tüm köyü kuş bakışı seyretmek mümkündür. Ayrıca köyün hemen üst kısmında yer alan Aziz Nesin Matematik Köyü ve Tiyatro Medresesi gibi dünyaca ünlü eğitim alanları da kültürel gezi noktalarını oluşturur. Tarihi St. John Baptist Klisesi ise köyün mimari açıdan en değerli yapıları arasında yer alır.

Ulaşım ve otopark: İzmir merkezden Aydın otoyolu üzerinden Selçuk’a oradan da dağ yolunu takip ederek yaklaşık 1 saatte ulaşılır. Hafta sonları köy girişinde yoğunluk yaşandığı için araçların köyün hemen girişindeki ücretli otoparka bırakılması gereklidir.

Birgi Köyü, Ödemiş

Aydınoğulları Beyliği’ne başkentlik yapmış olan Birgi Köyü, asırlık çınar ağaçları, ahşap pencereli taş konakları ve tarihi camileriyle tam bir açık hava müzesidir. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan köyün en önemli gezi noktası ahşap işçiliği ve tavan süslemeleriyle büyüleyen Çakırağa Konağıdır. Ayrıca bölgenin en eski yapılarından biri olan Aydınoğlu Mehmet Bey Camii (Ulucami) de manevi ve tarihi dokusuyla ziyaretçileri çeker. Sokak aralarında yer alan asırlık çınarların gölgesindeki kahvehanelerde meşhur Ödemiş tongül pidesini mutlaka denemelisiniz.

Ulaşım ve otopark: İzmir merkezden Ödemiş istikametine doğru yaklaşık 2 saatlik bir sürüş mesafesindedir. Köyün meydanında veya ara sokaklarında ücretsiz otopark alanları bulabilirsiniz.

Kültür ve festival sevenlerin adresi

Kendi kültürünü üreten, yerel festivalleri ve doğallığıyla ön plana çıkan rotalar:

Bademler Köyü, Urla

Türkiye’nin ilk ve tek köy tiyatrosuna sahip olma unvanını taşıyan Bademler Köyü, aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye’nin en temiz köyü seçilmiş. Bembeyaz boyalı temiz sokakları ve Türkiye’nin ilk köy kütüphanelerinden birine ev sahipliği yapar. Pazar günleri köy meydanında kurulan yerel üretici pazarında tamamen köylünün kendi tarlasından topladığı taze Ege otları, el yapımı gözlemeler ve doğal zeytinyağları satışa sunulur. Köy içinde yer alan Çocuk Oyuncakları Müzesi de aileler için keyifli bir duraktır.

Ulaşım ve otopark: Urla yolu üzerinde yer alan köye, İzmir merkezden Seferihisar Urla yolu üzerinden yaklaşık 40 dakika içerisinde varılır. Araçlar için köy köy meydanının çevresinde ve pazar yeri yakınlarında ücretsiz park yeri vardır.

Barbaros Köyü, Urla

Urla Yarımadası’nın en özgün yerleşim yerlerinden biri olan Barbaros Köyü geleneksel tarım hayatını korumak amacıyla düzenlenen Oyuk (korkuluk) Festivali ile adını duyurdu. Köy sokaklarında yürürken evlerin kapılarında duvarlarında el yapımı karatıcı korkuluklar ziyaretçileri karşılar. Köyün en büyük özelliği yerel halkın evlerinin kapılarına sarı kurdele asarak misafir ağırladığı ‘’Çat Kapı Evleri’’ sistemidir. Bu sarı kurdeleyi gördüğünüz evlerin kapısını çalarak tamamen yerel halkın ellerinden çıkan Ege yemeklerini tatma şansı yakalayabilirsiniz. Ayrıca köy meydanındaki Emek Kültür Sanat Evi de köyün entelektüel yönünü temsil eder.

Ulaşım ve otopark: İzmir Çeşme otoyolu üzerinden İYTE sapağından girilerek ulaşım sağlanır. İzmir merkezinden yaklaşık 45 dakika sürer. Köy içinde otopark sorunu yaşanmaz.

Kozak Yaylası Köyleri, Bergama

Listenin en serin seçeneği olan Kozak Yaylası, sadece İzmir’in değil dünyanın da en önemli fıstık çamı üretim merkezlerinden biridir. Yaklaşık 5 milyon fıstık çamı ağacıyla kaplı bu devasa yayla yaz sıcağında adeta bir tam bir vaha görevi görür. Yayla üzerinde yer alan Yukarıbey Köyü bölgenin kalbi konumundadır. Buradaki asırlık kahvehanelerde fıstık çamı helvası tatmak ve yerel halk ile sohbet etmek popüler aktiviteler arasındadır. Doğa yürüyüşü ve kampçılık için biçilmiş kaftan olan bu yaylada granit kayalıkların çam ağaçlarıyla birleştiği benzersiz manzaralar sunar.

Ulaşım ve otopark: Bergama ilçesinden yukarıya doğru uzanan virajlı ve çam ağaçlarıyla kaplı yollarda keyifli bir yolculuk sunar. İzmir şehir merkezinden yaklaşık 2 saatlik yolculuk gerektirir. Köy meydanlarında, mesire alanlarında geniş ve ücretsiz park yerleri mevcuttur.