Gümrük kapılarında yasal bekleme süresini dolduran veya hukuki nedenlerle devlete devredilen taşıtlar, şeffaf bir ihale süreciyle satışa çıkıyor. Binek otomobillerden iş makinelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu satışlar, tamamen dijital ortamda yönetiliyor. Sisteme üye olan alıcılar, ilgilendikleri araçların güncel hasar durumlarını ve ekspertiz raporlarını detaylıca inceleyerek kendi bütçelerine uygun teklifi oluşturuyor.

TİCARET BAKANLIĞI ARAÇ İHALESİNE (E-İHALE) NASIL GİRİLİR VE NEREDEN KATILINIR?

Araç ihalelerine katılmak isteyenlerin öncelikle Ticaret Bakanlığının elektronik ihale platformunda bir kullanıcı hesabı açması gerekiyor. Yurttaşlar bu sisteme e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli bir şekilde erişebiliyor. Dileyen kullanıcılar doğrudan Bakanlığın e-ihale internet adresi üzerinden de üyelik adımlarını tamamlıyor. Üyeliğini aktifleştiren herkes, yayındaki tüm araç satış ilanlarını anında görüntülüyor.

TİCARET BAKANLIĞI ARAÇ SATIŞINA KİMLER KATILABİLİR?

E-ihale sistemi üzerinden gerçekleştirilen satışlara, sistemdeki satış koşullarını kabul eden tüm gerçek ve tüzel kişiler katılabiliyor. Bilgisayar, tablet veya cep telefonu üzerinden platforma giren katılımcılar, güncel araç listelerine kolayca ulaşıyor. İhale ekranlarında satış başlangıç bilgileri, teklif süresi ve değerlendirme notları şeffaf biçimde yer alıyor.

E-İHALEDEN ARAÇ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Elektronik sistemle araç alacak kişilerin ilan detaylarını titizlikle incelemesi önem taşıyor. Sisteme yüklenen araç fotoğrafları, teknik özellikler, hasar bilgileri ve ekspertiz raporları kararı doğrudan etkiliyor. İhaleye çıkan her araç aynı kondisyona sahip olmuyor. Bazı araçlar tamamen kullanıma hazır durumdayken, bazıları ciddi bakım ve onarım masrafı gerektirebiliyor. Teklif vermeden önce aracın mevcut durumunu iyi analiz edip ihale şartlarını okumak sonradan yaşanacak mağduriyetleri önlüyor.

TASFİYELİK ARAÇLAR NEDEN UYGUN FİYATA SATILIYOR VE HANGİ ARAÇLAR VAR?

Satışa çıkarılan taşıtlar, gümrük işlemleri bitmesine rağmen yasal sahipleri tarafından alınmayan veya devlete geçen araçlardan oluşuyor. Devlet bu araçları elden çıkarırken piyasa şartlarını ve aracın mevcut mekanik durumunu hesaba katıyor. Bu strateji sayesinde piyasa değerinin altında rakamlarla karşılaşılıyor. Elektronik platformda sadece binek otomobiller yer almıyor. Tasfiye süreci biten ticari araçlar, kamyon ve kamyonetler, motosikletler, iş makineleri ile deniz taşıtları da ihaleye çıkıyor.

İHALEYİ KAZANANLAR ÖDEME VE TESLİM İŞLEMLERİNİ NASIL YAPIYOR?

Sistem üzerinden en yüksek ve geçerli teklifi sunarak ihaleyi kazanan kişi, satış şartlarında belirtilen süre içerisinde ödemeyi tamamlıyor. Paranın yatırılmasının ardından resmi evrak işlemleri hallediliyor. İhale şartlarında belirtilen belgeleri hazırlayan yeni araç sahipleri, kazandıkları taşıtı ilgili Tasfiye İşletme Müdürlüğüne giderek bizzat teslim alıyor.