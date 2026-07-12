Nüfus dinamikleriyle küresel çapta farklı bir konumda yer alan Türkiye, 12,7 milyonu aşan genç nüfusuyla kıtanın genç ve dinamik yapısına öncülük ediyor. Geçen yıl itibarıyla 8,2 milyar kişiye ulaşan dünya nüfusunun yüzde 15,6'sını gençler oluştururken, Türkiye bu alanda kendi bölgesinin zirvesine yerleşti. Yunanistan, Belçika ve Macaristan gibi Avrupa Birliği (AB) üyelerinin yanı sıra Tunus ve Portekiz gibi ülkelerin toplam nüfuslarından daha kalabalık bir genç kitleye ev sahipliği yapan ülke, eğitimden istihdama kadar geniş bir potansiyeli barındırıyor.

TÜRKİYE'NİN GENÇ NÜFUSU NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

Geçen yıl itibarıyla yaklaşık 8,2 milyar kişiye ulaşan dünya nüfusunun 1 milyar 283 milyon 150 bin 313'ünü 15-24 yaş grubundaki gençler oluşturdu. Küresel ölçekte gençlerin toplam nüfusa oranı yüzde 15,6 seviyesini buldu. TÜİK verilerine göre ise yaklaşık 86,1 milyonluk toplam nüfusa sahip olan Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki kişi sayısı 12 milyon 708 bin 348'e ulaştı. TÜİK, bu rakamlarla Türkiye'deki genç nüfusun toplam nüfus içindeki payını yüzde 14,8 olarak belirledi.

TÜRKİYE GENÇ NÜFUSU İLE HANGİ ÜLKELERİ GERİDE BIRAKTI?

Türkiye'nin sahip olduğu genç kitle, dünyanın birçok ülkesinin toplam nüfusunu geride bırakıyor. İstatistiklere göre Türkiye'deki gençler, dünyadaki 194 ülkenin 117'sinden daha kalabalık bir topluluk oluşturuyor. Yaklaşık 12,3 milyon nüfuslu Tunus, 11,3 milyon nüfuslu Birleşik Arap Emirlikleri ve 10,4 milyon nüfuslu Portekiz bu listede Türkiye'nin gerisinde kalıyor. Ülkedeki 12,7 milyonluk genç nüfus, aynı zamanda Avrupa Birliğine üye 27 ülkenin 19'unun da toplam nüfusunu geçiyor. Avrupa'nın dev ekonomileri Yunanistan, Belçika ve Macaristan bu 19 ülke arasında yer alıyor.

AVRUPA'NIN EN GENÇ ÜLKESİ HANGİSİ?

Sahip olduğu 12 milyon 708 bin 348 kişilik genç nüfusuyla Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında açık ara ilk sırada yer alıyor. Genç nüfus sıralamasında Türkiye'yi 8,3 milyon gençle Birleşik Krallık takip ediyor. Üçüncü sırada 8 milyon gençle Almanya bulunurken, dördüncü sırayı 6 milyonluk genç nüfusuyla İtalya alıyor. Ülkenin sahip olduğu bu geniş genç kitle, eğitim, istihdam ve teknoloji gibi alanlardaki gelecek planlamaları için büyük bir stratejik güç oluşturuyor.