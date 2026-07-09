İzmir’in Ödemiş ilçesinde eski kız arkadaşını sokak ortasında darbederek yaşamını yitirmesine neden olan sanığın yargılandığı davasında yeni duruşma görüldü.

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, tutuklu yargılanan sanık O.G.’nin yanı sıra yaşamını yitiren Fatma Kara’nın babası Yılmaz Kara, kardeşi Necip Kara ve her iki tarafın hukukçuları katıldı.

Sanıktan "Cinnet geçirdim"savunması

Duruşma salonunda söz hakkı verilen tutuklu sanık O.G, olay gecesi yaşanan tartışmadan bahsetti. Fatma Kara’nın kendisine ağır sözler söylediğini iddia eden sanık, savunmasında,

"Olaydan çok büyük pişmanım. Fatma, ailem hakkında olay gecesi çok ağır hakaretler etti. O an adeta cinnet geçirdim. Cinayeti bilerek ve isteyerek işlemedim." ifadelerine yer verdi.



Sanık savunmasının bitirmesinin ardından mahkeme heyeti, olayla ilgili bilgisi olan tanıkların beyanlarını dinledi.

Tutukluluk hali devam edecek

Tanıkların dinlenmesi ve avukatların taleplerinin alınmasının sonrasında mahkeme başkanı ara kararını açıkladı.

Sanık O.G'nin üzerine atılı suçun vasfı ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma tarihi 14 Temmuz'a ertelendi.

Ne olmuştu?

Olay, 11 Mart 2025 tarihinde Ödemiş’in Türkmen Mahallesi'nde yaşanmıştı. 35 yaşındaki O.G., sokakta karşılaştığı 27 yaşındaki eski sevgilisi Fatma Kara ile tartışmaya başlamış, tartışmanın şiddetlenmesiyle genç kadını darbetmişti.

Fatma Kara aldığı darbeler sonucu sokak ortasında hayatını kaybederken, kaçan fail emniyet güçleri tarafından yakalanıp sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Olayın ardından yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir detay da ortaya çıkmıştı. Hayatını kaybeden Fatma Kara’nın, ölümünden kısa süre önce sanık hakkında kendisine yönelik "tehdit" ve "hakaret" suçlamalarıyla şikayetçi olduğu ve açılan davada O.G'nin hiçbir indirim uygulanmadan 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirlenmişti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, sanık O.G'nin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.