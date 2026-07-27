Bozdağ Mahallesi sınırlarındaki dik ve gözden uzak ormanlık alanda yasa dışı ekim yapıldığı bilgisini alan Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri düğmeye bastı.

Bölgeye gizlice yerleştirilen fotokapan cihazlarının kaydettiği görüntüleri detaylıca inceleyen ekipler, kenevirleri eken ve düzenli olarak bakımını yapan kişinin S.D. olduğunu tespit etti.

Görüntülerin sonrasında operasyon için harekete geçen jandarma, söz konusu arazide yaptığı aramalarda boyları uzamış halde toplam 175 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Evinden cephanelik ve uyuşturucu çıktı

S.D.’nin ormandaki kenevir tarlasıyla olan bağının kesinleşmesi üzerine, şüphelinin ikametine de baskın yapıldı.

Evde yapılan detaylı aramalarda adeta küçük bir cephanelik ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan malzemeler ortaya çıkarıldı.

Ekipler evde gerçekleştirdikleri aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 36 adet fişek, 20 gram kubar esrar, bir miktar kenevir tohumu ve uyuşturucu tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas teraziye el koydu.

Tutuklandı

Emniyet güçleri S.D.’yi gözaltına alarak ilçe jandarma komutanlığına götürdü. İşlemleri ve sorgusu tamamlanan şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe S.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.