Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir’de il yönetim kurulu, üç ilçe başkanını daha görevden aldı. Geçtiğimiz hafta 6 ilçe başkanını kesin ihraç talebiyle disipline sevk eden CHP İzmir İl Yönetim Kurulu, bu kez Urla İlçe Başkanı Bahri Yalaz, Ödemiş İlçe Başkanı Bülent Eker ve Buca İlçe Başkanı Suat Bulut’u görevden aldı.

Birer birer istifalar gündemde!

CHP’de Özgür Özel’in istifa etmesinin ardından ilçe örgütleri de birer birer istifalarını duyurmaya başlamıştı. İlçe örgütleri, kadın ve gençlik kollarından peş peşe istifalar gelirken il yönetimi istifa mekanizmasını ise hareketli tutmaya devam ediyor.

Başkan Vekili CHP’de, ilçe başkanına el çektirildi!

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, bugün CHP’de kalacağını resmi olarak açıklamış, ilçe başkanı Bulut ise istifa edeceğini kaydetmişti. Bu süreçte Buca İlçe Başkanı Bulut’un uzun bir süre tarafını netleştirememesi de dikkatleri çekmişti.

Alınan yeni kararların ardından CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ve İl Yönetimi’nin son dönemde görevden aldığı ilçe başkanı sayısı 9’a yükseldi.