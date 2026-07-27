Son Mühür- AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, Ödemiş'in Gölcük yaylasında bir araya geldi. Ödemiş İlçe Gençlik Kollarının düzenlediği buluşmaya İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli de katıldı. AK Partili Gençler gün boyunca göl kenarında vakit geçirdi.

Göl kenarında voleybol ve bilgi yarışması

Etkinlik kapsamında voleybol maçları ve takım oyunları yapıldı. Gençler hem spor yaptı hem de eğlendi.

Programda telefon üzerinden bir bilgi yarışması da düzenlendi. Genel kültür sorularının sorulduğu yarışma çekişmeli geçti. Ödemiş İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cumhur Bozdağ, bu tür etkinliklerle gençler arasındaki arkadaşlık bağlarını güçlendirdiklerini söyledi.

"Her gencin ulaşabileceği bir teşkilatız"

Etkinlikte parti çalışmaları hakkında da konuşuldu. İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, İzmir'deki tüm gençlere ulaşmak istediklerini belirtti.

İçelli konuşmasında şunları söyledi:

"İzmir’de ve Ödemiş’te her gencin rahatça ulaşabileceği bir gençlik kolları var. Gençlerin taleplerini dinliyor, buna göre hareket ediyoruz. Sahada olmaya devam edeceğiz."

Göl kenarındaki gerçekleşen organizasyon, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.