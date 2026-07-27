Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu, dernek başkanları ve yürütme kurulu üyelerinden oluşan 45 kişilik bir heyetle Erzurum’a 'Sıla-i Rahim' ziyareti düzenledi. Ziyaret kapsamında Erzurum Kongresi’nin 107'nci yıl dönümü kutlamalarına ve Hınıs'taki Bal ve Fasulye Festivali'ne katılan heyet; valilik, belediyeler ve siyasi partiler de dahil olmak üzere kentteki resmi kurumları ziyaret ederek Ege’deki hemşehri çalışmaları için destek sözü aldı. Salmanoğlu, 6-11 Ekim tarihleri arasında düzenleyecekleri 'Erzurum Tanıtım Günleri' etkinliğinde stant açacak esnafın tamamen Erzurum’dan geleceğini bildirdi.

"Her görüşe eşit mesafede duran bir yapıya sahibiz"

Ege genelinde 47 dernekle yaklaşık 500 bin hemşehrilerini temsil ettiklerini belirten Genel Başkan Zakir Salmanoğlu, yürütülen faaliyetleri ve federasyonun duruşunu şu sözlerle aktardı:

"Ege Bölgesi'nde federasyonumuza bağlı 47 derneğimiz ve yaklaşık 500 bin hemşehrimiz bulunuyor. Her Ramazan ayında kurduğumuz çadırlarda günlük en az bin kişiye iftar yemeği verdik, ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri ulaştırdık. Yaklaşık 100 öğrencimize burs sağlarken deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı da unutmadık. Ayrıca Erzurum’un köklü geleneklerinden olan 'Binbir Hatim' geleneğini İzmir’de de başlattık. En büyük hedeflerimizden biri federasyonumuza yakışır bir genel merkez kazandırmak. Kongrenin ana ruhu olan 'Vatan bir bütündür, bölünemez, manda ve himaye kabul edilemez' ilkesi bizim de temel duruşumuzdur. Biz milli ve manevi hassasiyetler doğrultusunda her görüşe eşit mesafede duran, siyaset üstü bir kurumsal yapıya sahibiz. Kapımız ve kollarımız vatan, bayrak sevgisi taşıyan herkese açık. Çünkü biz cumhuriyetin kurulduğu kentin temsilcileriyiz. Dadaşlık duruşu bunu gerektirir."