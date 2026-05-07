İzmir’in Ödemiş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim genelinde öğrencilere trafikte uyulması gereken temel kurallar anlatıldı. Ayrıca, güvenli yolculuk ve yaya güvenliği konusunda da önemli bilgiler iletildi.

Jandarma ekipleri öğrencilerle bir arada!

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eğitim gerçekleştirilirken, trafik bilincinin küçük yaşlardaki çocuklarda oluşturulması amacıyla ilçedeki okullarda eğitim çalışmalarına devam edildi.

Aydınoğlu Mehmet Bey İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluşan ekipler tarafından gerçekleştirilen eğitim programında öğrencilere teorik bilgiler aktarıldı ve günlük hayatta dikkat edilmesi gereken trafik kuralları örneklerle sunuldu.

Yaya güvenliği ve bisiklet kullanımı konusunda uyarılar

Program kapsamında öğrenciler, karşıdan karşıya güvenli geçiş kuralları konusunda bilgilendirildi. Yaya geçitlerinin doğru kullanımı, trafik ışıklarına uyulması ve trafikte dikkatli hareket edilmesi gerektiği aktarıldı.

Bisiklet kullanan öğrencilere yönelik de özel bir bilgilendirme gerçekleştirildi. Ekipler, bisiklet sürerken kask kullanımının önemine değindi ve ayrıca trafikte görünürlüğü artıracak önlemler hakkında da uyarılarda bulundular.

Eğitime 80 öğrenci katılım gösterdi!

Okulda düzenlenen trafik eğitimine yaklaşık 80 öğrenci ile öğretmenlerin katıldığı ifade edildi. Yetkililer, çocuk ve gençlerde trafik bilincinin artırılmasına yönelik eğitim çalışmalarının ilerleyen süreçte de devam edeceğini belirtti.

