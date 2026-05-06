SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargıtay, özellikle boşanma davasında çiftleri birbirine düşüren ve Aile Mahkemelerini kilitleyen 'Tazminat' konusunda çok önemli bir karar verdi. Yargıtay .Hukuk Dairesi, milyonarca kişiyi ilgilendiren kararda, evlilik birliği içerisinde kazanılan kıdem tazminatının kişisel mal değil, "edinilmiş mal" olduğuna hükmetti.Kararı son derece önemli olduğunun altını çizen Avukat Ergün Vardar, 'Özellikle boşanma konusunda eşleri birbirine düşüren tazminat hakkı konusu netleşti. Yargıtayın kararın her iki tarafa da hakkaniyet getirdiğine inanıyorum' dedi.

Eşlerin Tazminat Üzerinde Yarı Oranında Hakkı Var

Yargıtay’ın kararına göre, eşlerden birinin işten ayrılması veya emekli olması sonucu elde ettiği kıdem tazminatı üzerinde diğer eşin yarı oranında (%50) pay hakkı bulunmaktadır. Bu karar, kıdem tazminatının bir birikim ve emeğin karşılığı olarak aile birliğine ait olduğunu tescillenmiş oldu.

Kararın içeriğine göre, mal paylaşımı hesaplamalarında şu detaylar öne çıkıyor:

-Edinilmiş Mal Statüsü: Kıdem tazminatı, evlilik süresince harcanan emeğin bir karşılığı olduğu için "edinilmiş mal" grubuna girmektedir.

-Yarı Oranında Pay: Boşanma durumunda, evlilik tarihleri ile çakışan çalışma süresine isabet eden tazminat miktarının yarısı diğer eşe ödenmelidir.

-Emsal Karar: Söz konusu hüküm, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin yerleşik içtihatları arasında yer almaktadır. Avukat Ergün Vardar, 'Bu tür hak kayıplarının yaşanmaması için boşanma ve mal rejimi davalarında kıdem tazminatı alacaklarının titizlikle hesaplanması gerektiği konusunda vatandaşları daha dikkatli olması gerekir' dedi.