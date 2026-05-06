Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de eğitim gören üniversiteliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği özel bir organizasyonla kentin tarihi mirasını yerinde keşfetti.

"Geçmişin İzinde Sosyal Etkileşim" temasıyla gerçekleşen gezilerde, gençler Bergama ve Ödemiş’in binlerce yıllık hikayesine ortak olurken aynı zamanda farklı kampüslerden akranlarıyla tanışma şansı yakaladı.

Bergama’da antik çağa yolculuk

Ege, Dokuz Eylül ve Katip Çelebi Üniversitelerinden yaklaşık 100 öğrencinin yer aldığı Bergama turu, tarihin en eski sağlık merkezlerinden biri olan Asklepion Antik Kenti ile başladı.

Antik dönemin tedavi yöntemlerini ve o dönemin mimari ustalığını deneyimli rehberlerden dinleyen gençler, sonrasında Bergama Müzesi’ne geçerek bölgenin arkeolojik hazinelerini inceledi.

Bergama gezisinde öğrencilerle bir araya gelen Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Çamlık Kafe’de gençlere ikramlar vererek sohbet etti.

Birgi ve Çakırağa Konağı'nı ziyaret ettiler

Programın bir diğer yeri ise tarihi dokusuyla büyüleyen Ödemiş oldu. Bu rota dahilinde özellikle Ege Üniversitesi öğrencileri, Osmanlı döneminin sivil mimari anlayışını günümüze aktaran Çakırağa Konağı’nı ziyaret etti. Konağın işlemeleri ve dönemin yaşam tarzını aktaran detayları öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Sonrasında Birgi’nin tarihi sokaklarında gezen öğrenciler, Aydınoğlu Mehmet Bey Camii ve çevresindeki tarihi sokaklarda gezdi.

Hayalet Köy Lübbey’e de uğradılar

Ödemiş programı sadece klasik yapılarla sınırlı kalmadı. Öğrenciler, Ödemiş Müzesi’ni gezdikten sonra son yıllarda "hayalet köy" olarak anılan ve özgün taş mimarisiyle ilgi çeken Lübbey köyüne de uğradı.