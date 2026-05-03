Bahardan kalma sıcak günlerin ardından güneşli bir pazar beklerken İzmir'in Ödemiş ilçesinden gelen haberler şaşkınlık yarattı. Bin 100 metre rakıma sahip olan Gölcük ve Bozdağ mahallelerinde öğle saatlerinde başlayan kar, herkesi hazırlıksız yakaladı.

İzmir Ödemiş'te beklenmedik bir şekilde bastıran bu yağışla birlikte ağaçların dalları, evlerin çatıları ve sokaktaki arabaların üzeri bir anda beyaza büründü.

Kar sürprizi...

"Mayıs ayında buralarda kar görmek..." Aslında herkes havaların artık tamamen ısınmasını bekliyordu. Ancak doğa, kendi kurallarını kendi yazıyor demek ki... Bozdağ Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, yaşanan bu ani değişimi özetlerken durumu "sürpriz" olarak nitelendirdi. Köy sakinlerinden Selahattin Aktaşoğlu ise şaşkınlığını gizleyemeyenlerden, Mayıs ayında yağan karın pek de alışıldık bir durum olmadığını belirtti.

Son yıllarda mevsimlerin dengesi iyiden iyiye şaştı. Mayıs ayında buralarda kar görmek ilk başta kulağa garip gelse de, doğa bir kez daha bizi ters köşe yapmayı başardı.

Yüksek kesimlerde yaşanabilecek olası buzlanma ve don riskine karşı bölge sakinler de uyarıldı. Ödemiş'te manzarayı şaşkınlıkla izleyenlerin meraklı bakışlarıysa hala sürüyor.

