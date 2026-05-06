Son Mühür- Buca Belediyesi'nde yaklaşık 300 memur, 7 aylık geriye dönük TİS haklarını, arazi tazminatlarını alamadıkları ve verilen sözlerin tutulmadığı için 10 Nisan itibarıyla belirli aralıklarla sürdürdükleri eylemlerini bugün de devam ettirdiler. Diğer yandan TİS'lerinin askıya alındığı Karşıyaka ve Bayraklı Belediyeleri'nde de memurlar eylemlerine devam ediyor.

Bekar: Kazanılmış hakları eksiksiz şekilde teslim edilmelidir

Bina önünde bir araya gelen memurlar ve diğer sendikalar Tüm Bel Sen, Birlik Yerel Hizmet Sen ve Bağımsız Yerel Hak Sen adına açıklama yapan Tüm Yerel Sen İzmir 2 Nol'u Şube Başkanı Murat Bekar, " Buca Belediye Başkanı sayın Görkem Duman' a buradan açık bir, şekilde sesleniyor ve kamuoyu adına bir hatırlatmada bulunuyoruz. 7 aydır ödenmeyen sosyal denge tazminatları ve emekçilerin hak edişleri konusunda ciddi bir mağduriyet yaşanmaktadır. Evine ekmek götürmek için alın teri döken emekçilerin, kendi haklarını talep ettiği için baskı altına alınması ya da kazanılmış haklarının tartışmaya açılması kabul edilemez. Buradan açıkça Görkem Başkana soruyoruz: Emekçinin hakkını araması mı sorun, yoksa bu hakkın 7 aydır ödenmemesi mi? Sizi aday gösteren ve Belediye Başkanı yapan Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne ve temel ilkelerine baktığımızda; Sosyal devlet anlayışı, emeğin ve emekçinin korunmasını esas alır. deniliyor, Eşitlik ve adalet ilkesi, çalışanların kazanılmış haklarının geri alınmamasını gerektirir. Hukuk devleti ilkesi, keyfi uygulamalarla hakların ortadan kaldırılmasına izin vermez. Emek ve çalışan haklarına yönelik yaklaşım, mevcut kazanımların korunması ve geliştirilmesi yönündedir. Bu ilkeler ortadayken, emekçinin kazanılmış haklarının geriye götürülmesi ya da hakların geciktirilmesi asla kabul edilemez. Bizler buradan bir kez daha ifade ediyoruz: Kazanılmış haklar vazgeçilemez, geri alınamaz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin temel görevi; emekçiyi korumak, hakkını zamanında teslim etmek ve sosyal belediyecilik anlayışını yaşatmaktır. Emekçiyi mağdur eden, gecikmiş ödemelerle çalışanı zor durumda bırakan hiçbir yaklaşım, bu anlayışla bağdaşmaz. Ayrıca belirtmek isteriz ki; emekçinin hakkını araması bir suç değil, en doğal hakkıdır. Bu hakkı kullanan emekçiye yönelik her türlü olumsuz yaklaşım, toplumsal vicdanı da derinden yaralamaktadır. Buradan çağrımız nettir: Tüm gecikmiş ödemeler derhal yapılmalı, emekçilerin kazanılmış hakları eksiksiz şekilde teslim edilmelidir" dedi.

Hükenek: "İdari ve mali takibat yapılamayacağı açıkça hüküm altına alınmıştır"

7 aylık alacaklarının ödenmediğini belirten Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube idari Sekreteri Nurcan Hükenek," Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo basit bir ücret tartışması değildir. Ortada açık bir irade gaspı ve geri adım dayatması vardır. Bilindiği üzere; 1993 yılında Gaziantep Belediyesi ile başlayan toplu iş sözleşmesi süreci, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2008 yılında verdiği tarihi kararla kamu emekçilerinin toplu sözleşme hakkını kesin ve tartışmasız biçimde güvence altına almıştır. Bu karar sonrasında iktidar, 4688 sayılı yasada düzenleme yapmak zorunda kalmıştır. 6289 sayılı Kanun ile getirilen muafiyet kapsamında ise; SGK ve vergi borcu bulunsa dahi, 2012 yılı öncesinde toplu iş sözleşmesi yapan belediyeler açısından herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ayrıca bu muafiyet süresi, sekiz dönem toplu iş sözleşmesini kapsayacak şekilde 2027 yılının sonuna kadar uzatılmıştır. Ve en önemlisi; bu düzenleme kapsamında yapılan ödemeler nedeniyle kamu görevlileri hakkında idari ve mali takibat yapılamayacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Tüm bu açık hukuki çerçeveye rağmen yaşananlar ortadadır: Önceki toplu iş sözleşmesinden doğan 7 aylık alacağımız hâlâ ödenmemiştir" dedi.

"Haklarımızı istiyoruz, hakkımız olanı alacağız"



Birlik çağrısında bulunan Hükenek, "Defalarca ödeme sözü verilmesine rağmen bu haklarımız yerine getirilmemiştir. Bununla da yetinilmemiş; 30.03.2026 tarihinde imza altına alınan toplu iş sözleşmesinden doğan haklarımız geriye çekilmiştir. Belediye yönetimi ile karşı karşıya geldiğimiz bu sürecin kamuoyu tarafından doğru anlaşılmasını istiyoruz. Bizler toplu iş sözleşmesinden zam alamadığımız için değil; mevcut hakkımız 7 aydır ödenmediği için ve daha da ötesi, ödenmeyen bu haklarımızın gasp edilip tırpanlanmasına karşı eylem yapıyoruz. Yani mesele bir talep değil, mevcut hakkın teslim edilmemesidir. Bu durum kabul edilebilir değildir. Bu durum, kamu emekçisini borç batağına sürükleyen, çaresizliğe iten bir anlayışın sonucudur. Bizler bu çaresizliği kabul etmiyoruz. Hakkımız olanı istiyor, gasp edileni geri talep ediyoruz. Yani bugün karşımızda yalnızca bir gecikme değil, hem geçmişe dönük hakların ödenmediği hem de mevcut hakların budandığı çift yönlü bir hak ihlali vardır. Biz buradan açık konuşuyoruz: Hiç kimse, imza attığı bir sözleşmeyi sonradan yok sayamaz. Hiç kimse, dün kabul ettiğini bugün keyfi biçimde geri almaya kalkamaz. Biz bu sürecin pasif izleyicisi olmayacağız. Haklarımızı tartışmaya açtırmayacağız. Geriye gidişi kabul etmeyeceğiz. Eğer bu yanlışta ısrar edilirse; Süreç yalnızca masa başında değil, sahada da karşılık bulacaktır. Tüm yasal ve demokratik haklarımızı kullanarak bu dayatmanın karşısında duracağız. Tüm çalışma arkadaşlarımıza çağrımızdır: Sessizlik kaybettirir, birlik kazandırır. Yan yana duralım, omuz omuza verelim. Haklarımızı istiyoruz, hakkımız olanı alacağız" ifadelerini kullandı.