SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir merkezli iki ayrı operasyonda tutuklanan ve vefat eden vatandaşların mülklerine "dublör" kullanarak çöktüğü iddia edilen 21 tutuklu sanık, son duruşmada tahliye edildi. Çıktıkları son duruşmada bir kez daha savunma yapan sanıklar ile sanık avukatları, tahliye talebinde bulundular. Yaklaşık 8 saat süren dava sonunda duruşmaya yarım saat ara veren mahkeme heyeti, tutukluluk süresini de göz önünde tutarak tüm sanıkların tahliyesine karar verdi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

Şeytanın Bile Aklına Gelmeyen Yöntemle

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, artan şikayetler üzerine 2025 yılı Haziran ayında düğmeye basarak yapılan operasyonlar zinciriyle ortaya çıkarılan şebekenin şeytanın bile aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemiyle vurgun yaptılar. Şebekenin, yurt dışında yaşayan, kimsesiz veya vefat etmiş varlıklı kişilerin tapu kayıtlarını takibe aldıkları, gerçek mülk sahiplerine fiziksel olarak benzeyen yaşlı şahıslar "dublör" olarak sisteme dahil ettikleri', sahte kimliklerle noterlerden çıkarılan vekaletnameler sayesinde, tapu dairelerinde "resmi görünümlü" usulsüz satışlar yaptıkları iddialar arasında yer aldı. Atan şikayetler üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinesinde yürütülen iki ayrı operasyonla çökertilen şebekenin üyelerinden 21 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Tüm Sanıklara Tahliye Kararı

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu 21 sanık, mağdurlar ve avukatları katıldı. Verdikleri ilk ifadede birbirlerini suçlayan sanıklar, üzerlerine atılan suçlamayı kabul etmediler. Şikayetçi koltuğunda oturan mülk sahiplerinin mirasçıları, zararlarının henüz tazmin edilmediğini ve tapu kayıtları üzerindeki hak mahrumiyetlerinin sürdüğünü beyan etti. Mahkeme heyeti, verdiği 0 dakikalık aradan sonra 21 sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.